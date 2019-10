Libre el paso por el puente del río Coco

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

Los productores endeudados con financieras privadas suspendieron el tranque en el puente de río Coco a la medianoche del jueves, después que rubricaron acuerdos con Edward Centeno Gadea, ex alcalde de esta ciudad y actual titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), que representó al Poder Ejecutivo.



Los reclamantes habían endurecido su posición este mismo día, cerrando el paso internacional de manera indefinida, para obligar la presencia de la parte gubernamental en la negociación de los demandas.



De acuerdo con Omar González Vílchez, coordinador del Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia y Madriz (Mpnsm), el gobierno se comprometió a hacer cumplir lo que establece la Constitución Política en el Arto. 41, referido al principio de que por deudas no existen detenciones.



No hay refinanciamiento

Indicó que en consecuencia de eso, la Policía no realizarán 26 órdenes de captura ordenada por jueces de Somoto, Ocotal y Estelí, a instancias del Banco ProCredit y Finicsa.



En el mismo sentido, el gobierno se comprometió a gestionar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una moratoria en las ejecuciones por embargo y desalojos, en tanto se concrete una reestructuración de las deudas de pequeños y medianos productores, que éstos proponen sea a un plazo de 20 años y con una tasa de interés justa. El Poder Ejecutivo intermediará la negociación con las financieras.