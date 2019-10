“Fiscales” e inestabilidad laboral en hospitales

Sindicatos de médicos de los departamentos León, Managua y Estelí denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) la incertidumbre e inestabilidad laboral que ha generado la relevancia que la administración actual ha dado a figura del fiscal, que en el hospital de León esta semana despidió a una sindicalista.



Esta figura laboral fue creada desde hace varios años en el Ministerio de Salud, para vigilar la administración de los recursos de la institución, tanto técnicos como la administración del tiempo de los recursos humanos bajo normativas establecidas.



“Comisarios” de hospital



Según los denunciantes, en la actualidad los fiscales se han convertido en vigilantes autónomos que no se subordina a la dirección general del hospital sino al Presidente. Como una especie de “comisario” que toma todo tipo de decisiones, incluso cuando se va a intervenir o no a un paciente, cuando eso es prominentemente una responsabilidad médica.



Norwin Solano, abogado del CENIDH, considera esto un grave precedente para el derecho de la población al servicio de salud, pero también los es el despido de una sindicalista.



“El caso de Ana María Martínez, operadora de microcomputadoras Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales (HEODRA) y acreditada como representante de la directiva de una de las federaciones sindicales surgidas posterior a la lucha de los médicos pro salarios, fue despedida bajo ordenes del fiscal Manuel Alvarado, por su dedicación a las actividades del sindicato, luego que faltó tres días por hacer visitas a las diferentes delegaciones nacionales sindicales”.



El abogado comentó que esto sucedió a pesar que ella está protegida por el fuero sindical tal como lo determina el Código del Trabajo, un derecho establecido en el convenio colectivo y siendo un derecho que da la Constitución Política. Sin embargo, lo peor del caso fue que la inspectoría departamental del Ministerio del Trabajo avaló la cancelación laboral de la sindicalista, por su ausencia.



Represalias a sindicatos no gubernamentales



Para los denunciantes esto no fue más que una represalia contra las organizaciones sindicales independientes del movimiento médico, por no estar afiliados a las federaciones pro gubernamentales.



“Según refieren los médicos sindicalistas, el fiscal hasta se ha planteado la reducción de cesáreas, pero por orden de Alvarado esto se canceló. Tal situación sucede siendo esta persona alguien sin la capacidad técnica ni la capacidad de decidir cómo se debe desarrollar un médico en sus labores”, asegura Solano.



Señala que el dominio de los fiscales sobre el personal y la administración del hospital surge porque se considera un pre delegado del Presidente de la República, por ser nombrado en el cargo por esta autoridad. En el caso de Alvarado, el abogado del CENIDH menciona que éste dice que ni siquiera está subordinado al director general del centro hospitalario, sino que únicamente se debe al Presidente Ortega.



“Creemos que esto permite abusos por parte de personas particulares que se apañan en el supuesto nombramiento”.



Al comunicarse con el HEODRA, la administración únicamente indicó que el caso de la señora Martínez estaba en manos de la inspectoría departamental y todo se estaba ventilando por la vía administrativa, por lo que sólo esperaba de la resolución final de la inspectoría general.