Cruz Roja malversada

Leonor Gallardo, Presidenta interina de la Cruz Roja Nicaragüense, CRN, denunció la desaparición --o aparente secuestro-- de los registros de las propiedades que están a nombre de esa organización, y que la contabilidad se encuentra en desorden y desactualizada.



“Hay documentos importantes que no están en Cruz Roja, que aparentemente fueron extraídos de la institución. Las escrituras de las propiedades no están aquí, estamos haciendo las gestiones pertinentes para conseguirlas de manera ‘amigable’ con las personas que estaban (como) responsables”, dijo Gallardo, quien identificó la falta de dicha documentación como uno de los principales inconvenientes para reorganizar la institución.



Los funcionarios responsables del resguardo de esta documentación son los que laboraban bajo la administración de doña Esperanza Bermúdez de Morales, y de su hijo Ricardo Morales.



Les obstruyen acceso a información

“Hemos avanzado un poco lento porque se nos dificulta el acceso, no es que nos limiten el acceso a información, sino por la forma difícil en que accedemos a ella, para obtenerla con la fluidez con la que nosotros requeriríamos”, expresó.



Gallardo fue nombrada interventora de la institución por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, junto a un comité ejecutivo provisional, mientras se organizan las elecciones, que por dos períodos consecutivos Bermúdez de Morales había pospuesto.



Como se recordará, Bermúdez de Morales dejó en marzo la presidencia de Cruz Roja, tras fuertes señalamientos de los miembros de la institución y por la posposición arbitraria de al menos dos períodos de elecciones.



Un grupo de presidentes de filiales departamentales mantuvo desde hace tres años denuncias sostenidas en contra doña Esperanza y su hijo, quienes “se habían apropiado de Cruz Roja”, al suspender las elecciones y no rendir cuentas del uso de los fondos de la institución, según los denunciantes.



La interventora dijo que se comunicó con el otrora asesor legal, Ricardo Morales, hijo de la saliente presidenta, Esperancita de Morales, y con ésta, para que respondieran por las escrituras de propiedad, pero no lo hicieron.



Acudirá por las vías legales

“No tengo certeza de quién los tenía (los documentos) bajo su control. Si no los entregan tendríamos que proceder, obviamente, por las vías legales”, advirtió Gallardo.



“Nos fuimos con el asesor legal (Ricardo Morales), que sería el responsable de esto, luego le solicitamos a doña Esperanza, que era la presidenta y la representante legal, que nos entregara los documentos, y nos remitió al fiscal”, agregó.



añadió que el fiscal se ha excusado esgrimiendo problemas personales, sin embargo se presentará mañana lunes a una reunión con Gallardo.



Gallardo agregó que trabajan jornadas extras en reorganizar la documentación de las propiedades y los registros contables de la institución, y a la par, en organizar las elecciones internas.



“Nosotros estamos trabajando en la planificación de las elecciones para presentárselas al Consejo Nacional, que es el órgano máximo rector, pero por todo tendríamos que esperar más allá del segundo semestre del año. Hay un montón de trámites que se tienen que realizar”, continuó.



Dijo que representantes de Cruz Roja española, italiana, francesa y otros países continúan dando el respaldo a su similar en Nicaragua. El NUEVO DIARIO intentó obtener la versión de Ricardo Morales, quien fuera el principal asesor de su mamá, pero no respondió a nuestras llamadas telefónicas.





El inició del fin

Desde finales de 2007, presidentes de filiales departamentales solicitaron ante el Ministerio de Gobernación la intervención del organismo, por violar los estatutos, además pidieron que ordenaran la convocatoria a asamblea general extraordinaria para organizar elecciones transparentes.



Según la denuncia, durante su gestión Bermúdez de Morales no reportó donaciones, destituyó a varios miembros del consejo nacional y municipal, dejándolos sin funciones y en otros casos despidiendo a todos sus críticos.



Durante más de 16 años, Cruz Roja Nicaragüense permaneció bajo el control familiar de doña Esperanza Bermúdez y sus hijos, quienes debieron entregar el mando de la institución el pasado febrero, a petición de miembros de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.