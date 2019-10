Batalla campal de narcos en Tijuana

Fuentes policiales dijeron a la AP que entre 14 y 15 hombres murieron en un tiroteo antes del amanecer de este sábado entre pandillas rivales en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.



Una fuente policial, que habló bajo condición de guardar el anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones oficiales, dijo que el enfrentamiento ocurrió en una de las principales avenidas de Tijuana. Se enfrentaron dos grupos de narcotraficantes que podrían pertenecer al mismo cartel, y que al parecer saldaron una cuenta pendiente.



Los pandilleros dispararon desde sus vehículos y las fotos tomadas en el lugar muestran fusiles automáticos, muertos y heridos tendidos en la calle. Hubo varios heridos en el enfrentamiento, aunque no se informó inmediatamente sobre su estado. Al parecer hubo varios tiroteos en distintos puntos de la avenida.



Las bandas de narcos han protagonizado una serie de sangrientos choques y asesinatos en Tijuana en los últimos años en su disputa por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico. Pero los enfrentamientos de este sábado parecieron involucrar a miembros del mismo cartel, presumiblemente movidos por rivalidades personales.



Entre tanto, informaciones proporcionadas a la Agencia de Prensa Francesa por la Procuraduría del Estado de Baja California, afirman que fueron 13 los sicarios muertos y que además ocho resultaron heridos durante el tiroteo en la madrugada de este sábado en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.



“Encontramos a 13 personas muertas en diferentes puntos de la ciudad”, de las que tres habían sido abandonadas por los pistoleros en distintos hospitales, explicó el procurador Rommel Moreno, que rebajó la cifra de 15 fallecidos ofrecida anteriormente por su dependencia.



La confusión se debió en parte a que testigos presenciaron cómo los sicarios se llevaban varios cuerpos de los caídos en el tiroteo, que empezó en una avenida de la zona este de la ciudad y tras una persecución continuó en otros puntos.



Cincuenta minutos de tiroteo

Sin embargo, se está investigando si éstos corresponden con los de los tres cadáveres encontrados en los hospitales o si se llevaron más. Según vecinos del área, el tiroteo duró unos 50 minutos, tras los cuales los cuerpos de diez pistoleros quedaron regados en el suelo o dentro de sus vehículos a lo largo de tres calles.



Algunos de ellos vestían uniformes policiales, por lo que se investiga si entre los implicados hay agentes coludidos con el crimen organizado.



Además, las fuerzas de orden público detuvieron a ocho sicarios más que resultaron heridos, entre ellos una mujer, y que fueron trasladados al Hospital General de Tijuana, el cual se encontraba este sábado rodeado de un ostensible contingente de militares y policías.



La Policía sospecha que el enfrentamiento se desató entre dos bandas rivales dentro del cartel narcotraficante de Tijuana dirigido por los hermanos Arellano Félix, y que entre los fallecidos se encuentra uno de los “capos” de esta organización, Raybel López, “El Muletas”.



Los agentes encontraron en las calles más de 1,500 cartuchos percutidos, y se incautaron a lo largo del día 21 vehículos y 54 armas, 30 largas y 24 cortas, empleadas en el enfrentamiento.



Tijuana, feudo de los hermanos Arellano Félix, es una de las ciudades más violentas de México, y el gobierno desplegó en ella desde principios del año pasado a policías federales y militares para combatir el crimen organizado.



Sin embargo, este operativo conjunto no ha conseguido acabar con los asesinatos y secuestros, y en lo que va de este año se han contabilizado más de 150 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.