PLC ofrece disculpas a END

El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, ofreció disculpas a EL NUEVO DIARIO, por obstaculizar la labor informativa de nuestro corresponsal en Estelí, Máximo Rugama Castillo.



El ex presidente Arnoldo Alemán ordenó el viernes pasado que el periodista Rugama Castillo fuese mandado a sacar de un salón donde el PLC discutía asuntos partidarios con su presidente honorario, a pesar de que el reportero había sido invitado a cubrir dicha actividad en función de su labor periodística.



“En nombre del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de su Presidente Honorario, Arnoldo Alemán Lacayo, me dirijo a ustedes para presentarles nuestras más sinceras disculpas por el mal entendido que se dio durante la reunión del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el Departamento de Estelí con el

amigo periodista Máximo Rugama Castillo”, se lee en un comunicado del vocero del PLC, Leonel Téller.



Aunque considera “un mal entendido” la orden de Alemán en contra del periodista de END, el PLC reconoce que “es política y forma parte de la filosofía liberal el buen trato al ser humano”.



“Lamentablemente no pude asistir a la gira de trabajo del ex Jefe de Estado de Nicaragua para promover la unidad de las fuerzas democráticas y el fortalecimiento de nuestra institución política, razón por la cual desconozco los detalles; sin embargo, como conocedor de la buena disposición del Dr. Alemán y de todos nosotros de mantener las mejores relaciones con los hombres y mujeres de prensa, reiteramos nuestras disculpas”.



“En mi calidad de Secretario Nacional de Prensa y Divulgación me voy a comunicar con las autoridades de nuestro partido en Estelí para conocer los detalles del mal entendido y garantizarles a los miembros de los medios de comunicación el correcto trato que los profesionales del periodismo se merecen”, finalizó Téller.