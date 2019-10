“Dispararle a un musulmán era matar al diablo”

Gran vendedor, “número uno”, en las décadas pasadas, dice Georgi Abdo, quien saca del polvo de los tiempos su antiguo linaje: “Soy cananeo”. Ex miembro de la Falange Libanesa, con su fusil creía defender a la religión católica en el Líbano. “Entonces, pensaba que cuando le disparaba a un musulmán, estaba matando al diablo”.



Hoy no viste el uniforme verde olivo. Tampoco porta ningún arma. Más bien empuña la Biblia y todo lo que considera su nueva verdad. No hay rangos militares del cual haga gala, pero sí corrobora con una sonrisa su ascendencia fenicia. Y de las guerras a su calendario actual, hoy batalla otras: es de los pocos predicadores que gustan decir la verdad sin haberla pesado antes en la balanza de las conveniencias.



Ha dicho por ejemplo, que hay una suerte de evangelistas que buscan fama y dinero, denuncia a una corriente llamada Gobierno de los 12, una estrategia copiada al Opus Dei y que ha desbaratado muchas iglesias evangélicas por su afán a la súper prosperidad, y se planta en la primera trinchera contra el pago de indulgencias, que ciertas denominaciones religiosas han adoptado de las prácticas medievales de la Iglesia Católica.



Doctor en Divinidades, de la Universidad Teológica de San Francisco, el predicador declara a END: “Georgi Abdo no es nadie sin Cristo. ¿Quién era yo? un hombre que cargué armas.



El año 77 del siglo XX es un capítulo parte aguas en la biografía de Abdo. “Cristo me rescató de las armas y me llevó a la Biblia, a conocerlo y ahora lo amo más que a mi vida. Quien me salvó a mí no fue la religión, fue Cristo. Por eso este hombre que estuvo en la guerra hoy predica a Jesús”.



Si cuando era de la Falange combatía a los musulmanes, “hoy oro por ellos y les predico a Cristo, y me he ganado islámicos en el Líbano”. De esta nueva experiencia, asegura que hasta un terrorista en el Líbano se convirtió y soltó las armas, el terrorismo y ahora, al “infiel” más bien lo han perseguido para matarlo.



A Abdo, quien dirige el Instituto Internacional para Capellanes en Miami, le pregunto:

¿Se haya bien con su oficio?

Mi vocación es mi amor a Cristo y predicarlo. No me interesa el dinero, la fama. Mi gozo es que las almas se salven.



Antes de las guerras y de su conversión, ¿quién era Georgi Abdo?

Yo era un vendedor, el número uno; ahora soy un pescador de almas para Cristo. Soy doctor en Divinidad de la Universidad de Teología.



¿Qué le hace falta?

Terminar la carrera y ganar almas hasta el último momento, no mirando lo que queda atrás; proseguir a la meta, hasta que llegue al fin de la carrera, pelear la buena batalla de la fe. Llevo 22 años de pastor, y cuatro antes en el evangelismo, predicando en las cárceles.



¿Por qué Nicaragua?

Amo a este país y tengo muchos hermanos nicaragüenses en el Ministerio Internacional Cristo Rompe Las Cadenas, con sede en Miami. Yo he peleado por ellos y hasta me he parado en Inmigración, porque los amo.



¿Es cubano de origen libanés?

Soy nacido en Cuba, de padre y madre libaneses. Provengo de la descendencia de Noé.



¿Cómo lo sabe?

Los libaneses son cananeos, vienen del hijo de Noé llamado Cam, el que vio a su padre desnudo y Dios lo maldijo. De ahí salen los cananeos, los fenicios, de ahí sale mi raza.



Se supone que debería ser musulmán, ¿no?

No, los libaneses no son musulmanes; tampoco árabes. Son cananeos. Los musulmanes se introdujeron en el Líbano. Los libaneses no pertenecen al linaje de Ismael (el primer hijo de Abraham). Los musulmanes sí son ismaelitas, hijos de Agar (la esclava egipcia).



El Líbano es el único país --además de Israel--- en Medio Oriente que no son árabes, son fenicios.



¿No piensa retornar al mundo que dejó?

¡No! El Señor reprenda al diablo. Yo estuve en la farándula, compuse música en el mundo, tenía discos grabados. Pertenecía a la Asociación de Autores de París. Pero cuando Cristo me salvó,

todo cambió; y compuse cantos a Cristo.



Los que hacen de Dios un negocio

Georgi Abdo llegó a Nicaragua a predicar en Managua y Jinotepe. Pero su presencia no fue acompañada por la copiosa publicidad, ni los spots televisivos con que otros teleevangelistas difunden su llegada al país.



Al doctor en divinidades le pregunté de los cambios en el mundo; que antes se anunciaba la llegada de Cristo, y ahora mejor se habla del predicador tal. De hecho, algunos si bien dejaron la idolatría, ahora cultivan mejor la egolatría.



Los amadores de sí mismo

“Habrán hombres amadores de sí mismos y vanagloriosos”, me responde, al citar un texto bíblico que se refiere a los postreros tiempos. Luego, luce otro: “porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y Salvador”.



“Hemos llegado a los tiempos donde en vez de ensalzar más a Cristo, se exalta al hombre, a los ministerios, a las iglesias, todo por el dinero, por el poder económico que tienen; es tiempo de engrandecer el nombre de Jesucristo, de poner el nombre de Cristo en alto”.



“Hace 30 años, en las campañas se ponía ‘Jesús viene, salva, liberta’. Hoy tristemente se pone el nombre de los hombres. Pero mira, no quiero tener que tirarle a nadie, tú me has preguntado…”.



Doctor Abdo, le digo, aquí está este afiche que se regó en Managua, y veo el suyo. En uno está la imagen del predicador que viene, como otros que han llegado, y su nombre en grande; en el suyo, aparece primero el nombre de Jesús y luego, en caracteres fuertes, el de Dios.



“Hay muchos que buscan fama, vanagloria, grandeza humana. Ahora, la gente sigue más a un hombre que a Jesucristo. Debo recordar lo que dijo Juan el Bautista, el hombre más grande que existió en la Tierra, como dice la Biblia: Es necesario que yo mengüe, para que Jesús sea ensalzado”.



Nosotros, como siervos de Dios, nuestro deber es que en todas partes el nombre de Cristo sea engrandecido, que entienda la gente que el que salva no es el predicador, sino Cristo. Tristemente esto ha sucedido en los últimos tiempos, se le da al evangelista más nombre que al nombre que es sobre todo nombre. En todos mis afiches he pedido que sea ensalzado Cristo sobre todas las cosas, aunque nuestro nombre no aparezca.





¿No cree que un sector de la iglesia protestante entró a la etapa de las indulgencias?, porque ahora hay seminarios, conferencias y encuentros para verdaderamente liberarse y salvarse, previa entrega de dólares.



Esa no es la iglesia evangélica verdadera, porque ésta sigue amando y sirviendo a Jesús. Eso que ves es la iglesia que ha caído en la apostasía, es la iglesia de Laodicea (una de las siete iglesias apocalípticas), que se declara próspera; la iglesia de los últimos tiempos es la que ha cambiado la doctrina verdadera. La iglesia verdadera es la de Filadelfia, cuyas puertas están abiertas y lo da todo gratis. Dad de gracia lo que de gracia recibiste.



La salvación no se puede comprar como antiguamente se hacía, con la venta de indulgencias. La salvación es el regalo más grande de Dios, y el hombre más pobre la puede alcanzar con una actitud de fe, porque “por gracia sois salvo”. El don de Dios no se vende por dinero.



Los que de Dios hacen un negocio son falsos profetas, apóstatas, que han dejado la verdad de Dios y se han ido a la apostasía.



En Nicaragua entró con fuerza el llamado “Gobierno de los 12”, que ha dividido a iglesias evangélicas históricas, apostando a un crecimiento geométrico. ¿Cuál es su opinión?

Sí, es geométrico. Pero si se mira bien, la gente adentro sigue atada, endemoniada, y lo que hacen es sacarle más dinero, y más dinero. Pero para qué dar dinero para asistir a un encuentro cuando la Biblia dice que “conoceréis la verdad y la verdad os hará libre”, y la verdad es gratis. (Juan 8:36). El hijo vino a salvar por gracia lo que se había perdido.



A la par de todo esto, han comenzado a repartirse títulos como profetas y apóstoles. ¿Qué nos dice al respecto?

Hay profetas bíblicamente y ministerios apostólicos. Esto sigue hoy, la diferencia es que ahora hay apóstoles que quieren tomar un título para asumir un poder sobre la gente. Los verdaderos apóstoles, si lee el libro de los Hechos, eran hombres que habían sido testigos de la muerte y la resurrección de Jesús.



Los apóstoles de hoy, tristemente, lo menos que hablan es de la muerte y resurrección de Cristo. Se han constituido como un imperio, un poder, un señorío. Y el ministerio apostólico, hasta ahora, sigue funcionando, porque la Biblia nos enseña que a través del ministerio apostólico la doctrina de los apóstoles y profetas, que está escrita en la Biblia, se sigue predicando entre los que conocemos a Cristo.



Ante tantas expresiones religiosas que ofrecen la luz y hablan de Cristo, ¿cómo distinguir lo bueno de lo no conveniente?

Ahí es donde está el Espíritu Santo, el alma que viene en busca de la verdad. Él lo va a guiar. Dice el Señor: “mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Dios revelará la verdad”.



La dirección electrónica de la iglesia es: pastorabdo@icrlc.org

Brujos en la iglesia

E n Miami, asegura el doctor Abdo, hay más de diez brujos que estuvieron ligados al bajo mundo, que se han convertido a Cristo. Él dice: “Eran de lo peor en La Pequeña Habana, de 50 ó 60 años de practicar la brujería, de lo peor, traficantes de drogas, hasta criminales. Ahora, convertidos a la fe, uno atrae al otro a través del poder de la palabra de Dios”.



Se entiende que los brujos entregan pócimas, hacen conjuros…

Pero hay brujos que trabajan con droga, magia negra; estos vivían bajo los puentes, brujos de los más malos. Tengo hasta nombres y todo. Tengo una allá que era de lo peor, terrible: María Aguacate. También está “Bizantino El Brujo”, “Pipo el Asesino”. Ahora Dios los ha cambiado, ahí están en la iglesia, mansitos, sirviendo a Dios.