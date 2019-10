Critica sectarismo oficial con empleados

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Jorge Solórzano, emitió una Carta Pastoral en la que exhorta al gobierno del presidente Daniel Ortega a promover el empleo; además, critica “la inestabilidad laboral provocada por ideologías partidarias que no valoran a las personas por sus capacidades y talento, ofendiendo con ello la libertad de las personas y debilitando la administración de la cosa pública”.



La Iglesia Católica celebra el próximo primero de mayo el Día de San José Obrero, y con ese motivo Solórzano envió su Carta Pastoral a las autoridades eclesiales y a la ciudadanía en general, y en la misma también criticó severamente las diferencias salariales entre unos y otros, no sólo a nivel de las instituciones gubernamentales, sino también de la empresa privada.



“El salario ha sido motivo de escándalo, dado que en (ciertas) instituciones algunas personas gozan de remuneraciones que ofenden a la sociedad, mientras la gran mayoría de trabajadores son mal remunerados, y además no tienen seguro social, ni prestaciones y tantas veces son víctimas de desprecio y despidos injustos, creando así un desánimo por un proyecto de nación”, señala Solórzano en su carta.



El Estado y el Trabajo

Solórzano exhortó el Estado a “promover políticas que activen el empleo, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo, incentivando el mundo productivo”.



Además, considera que “el Estado debe procurar implementar estrategias que protejan el quehacer laboral y que generen espacios dignos para sus ciudadanos. Este cometido va más allá de cualquier ideología y orientado a la clase mayormente vulnerable”.



Según Solórzano, “no se puede hablar de democracia verdadera, mientras la mayoría de la población vive en la inestabilidad laboral o en el flagelo del desempleo”



Trabajo más allá de ideologías

En su exhortación, Solórzano destaca que “Nicaragua se merece construirla más allá de ideologías partidarias” y que “el hambre, la desocupación y el desempleo jamás deben ser utilizados en contra del que difiere de criterios...”



El dirigente católico también reprochó “la mentalidad” con la que se trabaja. “En empresas e instituciones no se trabaja con mentalidad de equipo, entre compañeros de trabajo se dan envidias, intrigas y difamaciones que dañan la armonía social”, expresa.



Además, cuestionó el hecho de que el trabajo en sí, se ha convertido en un medio para obtener ganancias desmedidas que incrementan el ánimo consumista de las personas. “El trabajo tiene una dimensión trascendente, no se le puede concebir sólo como un medio de enriquecimiento material”, expresa.



El trabajo humaniza

El obispo Solórzano insta, en la medida posible, a que los nicaragüenses trabajen, sobre todo porque considera que el trabajo es un medio humanizante.



“El hombre con su trabajo autogestiona su propia historia, crea espacios humanizadores que hacen más viable la vida en la sociedad, en la familia. Ningún cristiano debe sentirse con derecho a no trabajar y a vivir a expensas de los demás. Es imperativo romper con la cultura de la desocupación, la pereza y la vagancia y de la adquisición del dinero fácil”, señaló.



En la Carta Pastoral Solórzano deplora la situación laboral en que se desenvuelven diferentes sectores de la sociedad nicaragüense.



“Lamentablemente contemplamos a madres que por su condición de mujeres son acosadas por sus empleadores, tratadas con machismo y vistas como trabajadores inferiores; además, a jóvenes que egresan de su bachillerato o universidad con la ilusión de un empleo digno de sus aspiraciones, y chocan con la dolorosa exclusión de un sistema global insensible”, expresa Solórzano.



Finalmente lamenta la situación de explotación laboral y hasta sexual de miles de niños; además de las ya constantes migraciones de nicaragüenses ante la falta de oportunidades de empleo en el país.