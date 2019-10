Petrodólares privatizados

El Presidente de la República, Daniel Ortega, llamó “enemigos del pueblo” a quienes se preguntan dónde están los fondos multimillonarios derivados de la contrapartida que Venezuela otorga al país para aliviar la factura petrolera, como parte de los beneficios que recibe el país en su calidad de miembro de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA.



Así ripostó Ortega al anuncio de la Contraloría sobre una auditoría especial a Petronic, entidad receptora de los fondos de la ayuda venezolana, luego de que la sociedad civil, políticos de la oposición y observadores económicos, exteriorizaran preocupación por la posible utilización de los fondos para generar clientelismo político a través de los programas sociales del gobierno.



Confiesa Estado financiero paralelo



Con estas declaraciones, Ortega confirma que la cooperación venezolana no pasa por ninguna institución del Estado, se usa a discreción de su voluntad y nadie responde por su transparencia

Según Ortega, de la deuda adquirida por Nicaragua, el 50 por ciento será pagada en un período de 90 días, con un interés del dos por ciento anual. El otro 50 por ciento se pagará en un plazo de 23 años, con 2 de gracia y a una tasa de interés del dos por ciento anual, dividido en dos aplicaciones, Banco de ALBA y ALBA-Caruna.



El Acuerdo Energético del ALBA, suscrito entre los presidentes Ortega y Hugo Chávez, de Venezuela, establece que este país sudamericano suministrará crudo, productos refinados y gas licuado a Nicaragua, por un volumen aproximado de 10 millones de barriles al año.



Por su parte, Ortega dijo que gracias a la afiliación de Nicaragua al ALBA es que “hay petróleo y energía, y el pasaje del transporte interurbano de Managua se mantiene en dos córdobas con cincuenta centavos”, pero no dice quién controla esos recursos.



Durante una de sus acostumbradas comparecencias públicas, Ortega invitó a los “enemigos del pueblo” a que recorran los barrios donde, según él, se han construido las denominadas calles del pueblo, y se han instalado puestos de Enabás para vender a la población los frijoles a precios justos, sin ofrecer una sola palabra de cómo quedará esa deuda pública que no es autorizada por la Asamblea Nacional.



Culpa a gobiernos anteriores



Ante pobladores de la Colonia “Máximo Jerez”, Ortega culpó de la escasez de alimentos a la gestión de los gobiernos anteriores, a los cuales calificó de corruptos por haber “desaparecido” la Empresa de Alimentos Básicos, Enabás.



“Desaparecieron Enabás con el cuento de la privatización, que es igual a robo; se robaron el ferrocarril, que era tan útil para el transporte de la gente; decían que el libre mercado resolvería problemas de salud, educación y precios de alimentos, pero la verdad es que después de 16 años Nicaragua no ha podido desarrollar sus capacidades productivas alimentarias”, señaló.



Una acusación inédita



Según Ortega, a los agricultores les prohibían producir alimentos y los mandaban a otras actividades como las maquilas, con el pretexto de que en el extranjero comprarían los alimentos a precios bajos. No mencionó quiénes son o fueron esos agricultores maquiladores.



“Pero ahora, están utilizando el maíz para combustible. Eso es poner de rodillas a los pueblos pobres frente a los grandes intereses de los grandes capitales, para continuar con su negocio (…) es un crimen”, señaló el presidente, refiriéndose a cualquier otro país que no es Nicaragua, ya que no se conoce que alguien aquí siembre maíz para biocombustible.