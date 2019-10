Llamado tico-nica a movilizarse

28 Abril 2008 |

SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN



Organizaciones ambientalistas de Nicaragua y de Costa Rica emitieron un pronunciamiento contra el permiso de explotación minera de oro a cielo abierto en Crucitas de Cutris, en San Carlos, Costa Rica, en el que hacen un llamado a la organización y movilización ciudadana como un medio fundamental para impedir lo que han dado en llamar “terrorismo ambiental”.



“Llamamos la atención de que la gravedad de este problema incidirá directamente sobre el clima de paz y armonía que debe reinar entre las poblaciones fronterizas, pues será causa segura de conflictos relacionados con nuestros recursos naturales”, dicen los ambientalistas.



El pronunciamiento es firmado por los costarricenses Antonio Arce, y María Ginett, ambos del Frente Norte de Oposición a la Minería a Cielo Abierto; Edgardo Araya, de Unión Norte por la Vida (Unovida), y los nicaragüenses Angélica Alfaro, del Centro Humboldt y Fidel Martínez, de Fundación del Río.



Las consideraciones técnicas de Setena



En la resolución No. 170-2008, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), firmada el 4 de febrero de este año, que otorga viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas, presentado por la empresa canadiense Industrias Infinito S.A., subsidiaria de Vanessa Ventures, se considera que “el proyecto original contemplaba la extracción de saprofita que correspondía a la capa superior del yacimiento, hasta una profundidad de 15 m., por implicar un menor costo de extracción; sin embargo, por los cambios del precio del oro en el mercado internacional y por no poder cumplir la empresa con la norma exigida por Canadá (mercado de destino del producto final) que no permite incluir los recurso mineros ‘inferidos o estimados’ debido a los bajos precios de contabilidad, la desarrolladora (empresa) solicita como parte de los cambios, poder extraer, además de saprofita, la roca dura, donde aumenta la probabilidad de una mayor cantidad de oro, lo que conlleva a trabajar 67 m y reducir e área extractiva de 126.4 hectáreas a 50”.



Asimismo, define que el área a intervenir corresponde a los sectores conocidos como Cerro Botija y Cerro Fortuna, y que “la extracción en roca dura implica la utilización de voladura para el avance apropiado de bloques de extracción y una adecuada conformación de los taludes de las paredes de los tajos, por lo cual la empresa Industrias Infinito S.A. se compromete a contratar a una empresa certificada en este tipo de actividad”.



El letal cianuro



En su análisis técnico ambiental, la Setena consideró que “los minerales arcillosos y roca dura con minerales de interés económico, serán procesados mediante lixiviado de cianuración, en circuito cerrado, lo que permite la recirculación del agua en el proceso.



En cuanto a la degradación del cianuro, la tecnología propuesta originalmente, denominada INCO, ha emigrado hacia procesos más seguros durante el tiempo transcurrido desde la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, de este proyecto.