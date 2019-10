G2 le ganó a la CIA, el fracaso y los héroes nicas

28 Abril 2008 |

ÚLTIMA ENTREGA



La CIA y el G2 La guerra silenciosa



Fidel Castro no ganó la guerra el 20 de abril de 1961, sino que desde mucho antes, y mediante las infiltraciones de agentes en los propios EU fue enterándose de los pormenores de la invasión.



Una jugada maestra de Cuba fue haber logrado que, después de salir por veredas de Nicaragua hacia Honduras, Quintín Pino Machado haya aparecido, como por arte de magia, en el centro de la conspiración, Washington, como embajador en la OEA.



Toda huella del paso de Quintín por Nicaragua fue borrada, como ocurrió con el apoyo del Che a la guerrilla nicaragüense. Ni siquiera en la Cancillería cubana quedaron rastros de Quintín, quien era hombre del Departamento de América, bajo el mando del comandante Piñeiro, “Barba Roja”.



Quintín Pino Machado estaba, pues, en el puesto de mando, a pocas cuadras de Quarter Eyes, el Pentágono, donde funcionaba el corazón de la invasión. Cuba tenía fresca la forma como había sido acorralada Guatemala en la OEA, y trataba, por todos los medios, de llevar el caso ante la ONU, pero si fracasaba Roa, Quintín, en la OEA, sería su mejor defensor.



Quintín no manejó aviones ni tanques en Playa Girón, pero quizá nunca se sepa el vital papel que jugó en el desenlace de la batalla de Bahía de Cochinos.



Tiempo después, sus jefes lo “enfriaron” mandándolo como embajador a Suecia, donde escribió su libro.



Roa y Stevenson frente a frente



El 15 de abril de 1961 Cuba fue bombardeada en tres frentes por aviones salidos de Puerto Cabezas, que intentaban destruir la Fuerza Aérea Cubana en tierra, como lo había dicho Somoza.



El embajador de Cuba en la ONU, doctor Raúl Roa, contra viento y marea denunció ante el pleno de la Asamblea General, en el Décimo Quinto período de Sesiones, que su país había sido bombardeado en tres puntos: La Habana, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, por aviones de fabricación norteamericana, procedentes de EU o de países centroamericanos (en este caso, Puerto Cabezas, Nicaragua).



Con el apoyo de países de Asia, África y Europa, Roa logró que el asunto se debatiera esa misma tarde en la Primera Comisión Política y de Seguridad, lo que fue aprobado con las tres cuartas partes de los votos.



La reunión tuvo lugar a las tres de la tarde de ese mismo día. Roa denunció allí toda “la trama fraguada por EU y las dictaduras satélites latinoamericanas, también el hecho de que, después el bombardeo, algunos pilotos se habían ido a refugiar en Miami, Florida.



Al terminar Roa su intervención, el señor Adlai Stevenson, embajador de EU en la ONU, se dirigió a la tribuna, con gestos pausados y ademanes de Harvard, para replicar al representante cubano”, nos cuenta Quintín Pino Machado en La Batalla de Girón (p. 8).



Stevenson negó que Estados Unidos estuviera involucrado en los ataques a Cuba. Stevenson aseguró que el avión que había aterrizado en Miami tenía en la cola las marcas de la Fuerza Aérea de Cuba. La estrella cubana y las insignias de las FAR estaban claramente visibles, dijo el diplomático norteamericano.



Álvaro Galo, piloto nicaragüense



En ese momento consideró oportuno leer las declaraciones del piloto que había aterrizado en Miami, que se habían transmitido en un cable de la Asociated Press: “Yo soy uno de los 12 pilotos de B26 que permanecieron en la Fuerza Aérea de Castro después de la defección de Díaz Lanz y de las purgas que siguieron. Tres de mis compañeros pilotos y yo veníamos planeando desde hace tiempo cómo escapar de la Cuba de Castro. Antes de ayer yo escuché que uno de los tres, el teniente Álvaro Galo, que es piloto del B26 No. FAR 915, había sido visto conversando con un agente de Ramiro Valdés, jefe del G-2”.



Continuaba diciendo el piloto que él alertó a los otros dos y decidieron que, probablemente, Álvaro Galo había reportado la confiscación. También decidieron tomar acción de inmediato. “Ayer en la mañana, yo ya estaba asignado a una patrulla de rutina desde mi base en San Antonio de los Baños, sobre una sección de Pinar del Río y alrededor de Isla de Pinos. Se lo dije a mis amigos de Ciudad Libertad y ellos estuvieron de acuerdo en que debíamos actuar. Uno de ellos iba a volar a Santiago. El otro presentó la excusa de que deseaba verificar su altímetro, y ellos despegaron de Ciudad Libertad a las seis y cinco. Debido a la acción de Álvaro Galo decidieron darle una lección y entonces volé hacia San Antonio de los Baños, donde su avión estaba estacionado, e hice dos descargas de metralla a su avión, así como a otros tres estacionados en las cercanías. A la salida, fui tocado por unas pequeñas descargas y traté de irme. Mis compañeros habían partido más temprano para atacar los aeropuertos que habíamos decidido atacar. Como me quedaba poco combustible, tuve que ir a Miami, ya que no podía llegar al destino convenido”.



Aunque Adlai Stevenson no lo dijo, ni tampoco la AP, Álvaro Galo era un teniente de la Fuerza Aérea Nicaragüense que había conspirado desde 1958 junto al capitán Víctor Manuel Rivas Gómez y los tenientes Ali Sálomon y Carlos Ulloa, quienes, al fracasar Olama y Mollejones, habían viajado a Cuba para integrarse al proceso revolucionario.



Si bien es cierto que el discurso de Stevenson estaba basado en una premisa falsa, que los aviones habían salido de Cuba y no de Puerto Cabezas, como después lo reconocería el asesor especial de Kennedy, Theodore Sensoren, en su libro sobre el mandatario, en su intervención queda claro que el piloto nicaragüense Álvaro Galo era fiel a la revolución cubana y que denunció el complot en la Fuerza Aérea al ministro del Interior Ramiro Valdés.



Ninguno de los autores que hemos consultado hace otra mención acerca del papel jugado por Álvaro Galo en la batalla de Girón.



¿Quién hundió el Río Escondido?



Consultando a dos de los principales cronistas cubanos de la batalla de Girón, llama la atención que ni Quintín Pino ni Juan Carlos Rodríguez hacen mención especial de la forma en que murió el piloto Carlos Ulloa. ¿Cómo fue su último día? ¿Qué misión se le encomendó? Únicamente en la página 174 de su libro, Quintín dice que habían muerto dos pilotos: el capitán Luis Silva Tablada y el nicaragüense Carlos Ulloa. Extrañamente, un enemigo al que combatió, el general Anastasio Somoza, sí lo menciona en la página 212 del libro Nicaragua Traicionada, de Jack Cox: “El día mismo de la invasión de Bahía de Cochinos, el destino jugó un papel muy importante”, dice Somoza, utilizando seguramente fuentes de la CIA. “Cuando Castro llegó al poder, un piloto nicaragüense, el teniente Carlos Ulloa, hundió el barco Río Escondido, que llevaba todas las municiones para la fuerza invasora”. En cambio, Quintín Pino, en la página 98 de su libro, sostiene que fue un piloto llamado Carreras quien realizó la acción que sería determinante en el resultado final del enfrentamiento.



La batalla en el aire



Puerto Cabezas, 13 de abril: los pilotos del escuadrón B26 se reúnen a las 10:00 a.m. Había llegado la hora para destruir en tierra los aparatos de combate de las FAR.



La CIA había preparado un detallado informe de inteligencia para la ocasión, el que podía resumirse así: “Las FAR están completamente desorganizadas y no tienen capacidad operacional. Desde la purga que hizo Castro, en 1959, se ha quedado sin pilotos capacitados y sin especialistas entrenados en la manutención y comunicaciones. No tiene escuadrones organizados, ni vuelos, ni unidades convencionales... La mayor parte de los aviones son anticuados e inoperantes, debido a la manutención inadecuada y a la falta de repuestos. La eficacia de combate de las FAR es casi inexistente, etc.”



Según las fuentes cubanas, el informe de la CIA era bastante exacto. Efectivamente, las FAR contaban con solamente diez pilotos y ocho viejos aparatos en pésimas condiciones: dos aviones a propulsión a chorro, tres bombarderos B26 y tres Sea Fury. La CIA olvidó solamente el factor humano. Los diez pilotos cumplieron 70 misiones en los ocho aviones desgastados de las FAR.



En el primer día de combate (17 de abril) las FAR habían derribado tres aviones B26 y averiado dos. Un sexto se estrelló en las montañas de Nicaragua. Las FAR habían perdido un Sea Fury y un B26.



“¿Cómo pude ser tan estúpido?”, J. F. Kennedy



Todo hace indicar que la CIA hizo creer a Kennedy que los cubanos no necesitaban la intervención directa de EU y que solos derrotarían a Castro. En cambió a los cubanos se les vendió la idea de que Estados Unidos atacaría a la isla.



“La condición principal en que insistió Kennedy, antes de aprobar el plan completo, era la de que no habría, en modo alguno, abierta participación de las Fuerzas Armadas de EU en el intento de invasión a Cuba”, insiste en decir Theodore Sorensen (Kennedy: el hombre, el presidente, p. 444). Sin embargo, nadie en la CIA, el Pentágono, o entre los exiliados cubanos, presentó objeción alguna a la condición básica que exigía el presidente para dar vía libre al plan”, sostiene Sorensen.



“Ese compromiso de evitar todo ataque directo americano en la semana siguiente limitaba, pues, nuestra violación de la ley internacional y, pese a las presiones emanadas de la CIA y de los militares, nunca se abandonó la postura adoptada, ni se lamentó de haberla mantenido el presidente Kennedy”, sigue diciendo el Asesor Sorensen.



“Pero al salir de la Casa Blanca, él y yo juntos, para tomar un poco de aire fresco en la mañana del jueves, me pareció un hombre hundido y solo. Lo de Bahía e Cochinos era entonces, y siguió siéndolo hasta su trágica desaparición, la peor derrota de su carrera política”, sigue relatando.



“Toda mi vida he sabido protegerme de los expertos. ¿Por qué habré sido tan estúpido que les he dejado ahora obrar por su cuenta?”, expresaba Kennedy a Sorensen, mientras paseaban por los jardines de la Casa Blanca.



Un gran homenaje le hace Fidel Castro a Kennedy cuando dice en la página 345 del libro de Juan Carlos Rodríguez: “Alguien dijo que fue el momento de más serio peligro de una guerra nuclear... y sostengo una profunda convicción: si en vez de Kennedy hubiese sido Nixon, entonces las fuerzas militares de EU habrían intervenido en esta contienda y habría ocurrido lo que estoy afirmando”.



Año y medio después de estos hechos, en octubre de 1962, el autor de este trabajo viajó subrepticiamente a Cuba, como delegado del Centro Universitario de la UNAN, a un congreso estudiantil, en compañía del hoy funcionario de la Cancillería Iván Otero. Estando allá nos atrapó la Crisis de Octubre (Crisis de los cohetes) y vimos los barcos norteamericanos bloqueando la isla desde el séptimo piso del Hotel Habana Libre. También las gigantescas concentraciones en las calles habaneras. Entonces visitamos a Ali Sálomon en su restaurante El Tesoro, en la esquina de Cuba y Obispo, estando él ya en silla de ruedas. Ali nos explicaba la importancia que tuvo la presencia de los pilotos nicaragüenses Carlos Ulloa y Álvaro Galo, pues los pilotos batistianos habían huido y ellos, con su gran experiencia en las FAN, ayudaron entrenando a los jóvenes menos expertos.



Ali me obsequió una foto donde aparecían Rivas Gómez, el “Pollo” Ulloa, Álvaro Galo y él mismo, rebosantes de salud, todos sonrientes y llenos vida. La foto me fue arrebatada por la Seguridad somocista, a mi regreso de Cuba, durante los agotadores interrogatorios en la Loma de Tiscapa.



Tomado de la segunda edición de "Sandino a Carlos Fonseca", de Jesús Miguel "Chuno" Blandón.