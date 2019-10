La Reina que vino del mar

Hace dos meses no sabía quién era Luisa Ortega. A alguien le escuché decir que era top model, y dije, “bueno”, encogiéndome de hombros. Semanas después me topé con una revista y me quedé contemplando a una costeña que posaba en bikini azul, frente a las aguas mansas de un mar cristalino y de arenas blancas. Y seguí mi camino. Entonces caí en la cuenta de que también había visto a la muchacha de sonrisa de caramelo y mirada seductora, recostada en el asiento de una Harley Davidson, vestida apenas con una mini chaqueta y pantaloncitos de cuero negro, posando para las páginas interiores de un periódico. Y también la recordé haciéndome ojitos, con una cejita levantada desde un cartel de promoción de teléfonos celulares.



Pero su nombre seguía siendo un misterio; hasta la mañana del pasado jueves 17 de abril, cuando nos tomó por sorpresa a mí y al país entero, inmortalizándose desnuda en la portada de los 45 mil números de EL NUEVO DIARIO que se lanzaron a la calle ese día. “Así que se llama Luisa Ortega”, me dije, mientras desplegaba la portada con inusitada expectación. Hoy puedo asegurar que ese nombre no se me va a olvidar.



“Todo mundo andaba entusiasmado. A las diez de la mañana ya no había NUEVO DIARIO, y eso que sacó hasta 80 al día. Será por lo que es nicaragüense”, relata María Elena Montano, voceadora de periódicos en las calles de Managua.



Cayó como bomba en Bilwi



Y si esto ocurrió en la capital, en su natal Bilwi, Puerto Cabezas, el estruendo fue aún mayor. “Eso fue pan caliente. La gente vino aquí a buscar más periódicos. Algunos lo criticaron porque aquí la gente es bastante religiosa. Pero al día siguiente fue más caliente todavía, porque salieron más fotos”, me dijo vía telefónica Evenor Coleman, propietario de una de los dos agencias de diarios en ese municipio.



Son las 2:15 de la tarde. Estoy esperando a Luisa sentado en la antesala de su casa en Bello Horizonte. En la calle, el fogonazo del Sol está por derretirlo todo.



La oigo acercarse y me apresuro a tomar algunos apuntes antes de saludarla. Pero me quedo sin terminar el escrito, porque en un segundo se planta bajo el dintel de la puerta, en otra de sus seductoras posiciones, y con la misma cejita levantada me lanza un besito de bienvenida con el dedo índice en sus labios: “Holaaaaa”. Su estatura de metro ochenta y cinco me termina de convencer sobre aquello que me habían advertido: “Vas a ver que Luisa es de las que impone su presencia”.



--¿Cuáles son tus reflexiones después de las publicaciones?



-- Normal. Igual. Como modelo me siento igual. Es verdad, causé polémica. Por un día fui la más famosa de todo el país. Pero realmente lo veo como un trabajo más. Algo nuevo que quería hacer, algo fresco, querer actualizarme. Lo que quiero es abrirles las puertas a muchas modelos.



--¿Qué pensabas en el momento de la sesión de desnudos?



--Que “espero que la gente entienda mis razones”. Por favor, se han visto cosas peores. ¿Por qué se asustan? ¡Jesús! Si no estamos en el siglo XIV. Allí sí me hubieran amarrado a un palo y me hubieran quemado.



--Pero sabés que hubo fuertes críticas.



-- Realmente a estas alturas no me sorprende nada lo que la gente diga, porque me han casado, me han divorciado, me han puesto hijos... ¿qué no me han hecho?; y no me invitaron a la boda, no me invitaron al parto ni al divorcio. Entonces realmente no me sorprende nada.



Cuenta que su primera experiencia en la pasarela fue cuando estaba en preescolar. “Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el certamen, pero esa fue la primera vez que gané un concurso de belleza. Lo que pasa es que era la más bonita”, dice mientras suelta una risita.



Pero enseguida comenta que ella no es jactanciosa, por una lección de vida que le enseñó su madre, doña Katlyn Ortega, y Ligia Cristina Argüello, Miss Nicaragua 2001, una de las primeras en decirle que tenía “potencial”. “Yo digo que no soy bella, pero yo sé que tengo mis atributitos allí, ¿verdad?”, dice con otra risita.



“Santa Luisa Ortega”



Sin embargo, cuando se trata de temas de pasarela no comenta una sola palabra sobre el trabajo de cualquier otra agencia que no sea la suya. Tampoco habla de las otras modelos, al menos no públicamente. “No comment. Me reservo mis comentarios”, y espera la otra pregunta.



“De que es envidiada, es envidiada. Sea para bien o para mal, Luisa Ortega está en la boca de todo el mundo. Unos la aclaman hasta como “Santa Luisa Ortega”, y otros opinan que lo que está haciendo no está correcto. Pero como ella dice, la envidia de alguna manera le ayuda a medir el trabajo que está haciendo”, me dijo una persona vinculada al modelaje nicaragüense.



“Lo que ella está haciendo desde que empezó, es apoderarse de una fama que ha logrado por el talento nato que tiene”, añade.



ME OCUPÉ de recuperar los comentarios publicados en www.elnuevodiario.com.ni al pie de los reportajes de la polémica sesión de fotos en Xiloá. En total junté hasta 27 páginas de comentarios.



“Creo que hay que tener cuidado con este tipo de exposiciones, ya que esto es un mensaje para las demás jóvenes que buscan una escala en el modelaje y tienden a confundir el trabajo que quieren expresar”, escribió un ciberlector.



“Siempre he admirado la belleza exótica de Luisa y su hermosura. Fotos anteriores de ella, por ejemplo la de Harley Davidson, es algo impresionante, deja mucho a la imaginación. Pero ahora creo que se precipitó”, afirmó otro.



Blanca García, finalista del certamen Miss Nicaragua 2008, calificó de “valiente” la decisión de Luisa Ortega de posar desnuda frente al lente del reconocido fotógrafo Moisés López. “Pero también tenés que adecuarte a la sociedad en que vivimos. Esta Nicaragua de 2008 no está preparada para este tipo de cosas”, afirma Blanca.



Luisa Davinia Ortega acomoda su agenda del día entre su carrera de ingeniería industrial en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) --cursa el segundo año--, y las reuniones de trabajo para poner en marcha su propia agencia de modelos: TOPMODELS VIP.



Mientras seguimos conversando, aprovecha para mostrarme los vídeos cuando participó en los dos certámenes de belleza más importantes de su carrera, y que además se convirtieron en las razones por las cuales estuvo apunto de tirar la toalla, porque no ganó ninguno, a pesar de que era la favorita: “Miss Verano 2003” y “Miss 75 Aniversario”, en 2004, ambos realizados en Bilwi.



“Mirá el cuerpo que tenía. Mirá cómo me aplaudían”, exclama mientras observa la pantalla del televisor. “Increíble. ¡Y ahí apenas tenía quince años!”, dice con la mirada absorta. “Pero bueno, ellos saben lo que hicieron”, comenta indiferente.



Adelanta un poco la cinta y se detiene en otra grabación. Se trata de Luisa a los 14 años haciendo prácticas de rutina de pasarela. Ya desde entonces su cuerpo era escultural.



Camina y se detiene. Gira y sigue avanzando con una mano en la cintura. Parece concentrada, decidida, hasta que bruscamente una voz de mujer ronca y severa le ordena que se detenga. “¿Pero por qué me baja la cabeza?”, le reclama su madre, principal responsable de que Luisa sea considerada ahora como una de las modelos mejor pagadas en Nicaragua.



“Mi madre ganó concursos de belleza. Mi abuela también se metió en un concurso cuando era joven. Pero vos sabés que los concursos de modelo eran con unos grandes pantalones hasta aquí, no como ahora. Lo que pasa es que ella era chispa, era un colocho y todo. Después está la tía Casimira. Ella era una dinamita. Concurso que se metía también ganaba”, relata Luisa.



-- ¿Y cómo empezaste vos?



-- Antes yo era bien lenta. Me daba pena. Entonces mi mama me tomó, me empezó a pulir. Me hacía preguntas al azar y yo tenía que responderle, y a veces no podía. Y ella decía: “No, de nuevo, que a la hora que estés en la tarima no vas a poder regresarte y decir, ‘ups, perdón’”. Y ya ves, de todas yo fui la que salí de Bilwi y vine a romper la pared, le hice “boom”.



Pero así como doña Katlyn, su madre, le enseñó a lanzarse y a apostar fuerte, también la adiestró para superar los embates de la derrota; como cuando bajó decepcionada sin la corona del certamen “Miss 75 Aniversario”.



“Cuando yo bajé, casi se me sale una lágrima. Mi mamá se me paró en frente y me dijo: ‘¿Quién va a llorar? ¿Quién va a llorar?’. ‘Yo no’, le respondí. ‘¡Ah!, eso pensé porque ninguna hija mía va a demostrar un acto de debilidad. Usted es fuerte’”, la sentenció.



Ligia Ortega, prima y asistente de Luisa, asegura que no han cesado las llamadas de jovencitas interesadas en integrarse a la agencia TOPMODELS VIP, a la cual le faltan algunos “detalles técnicos” para arrancar.



-- Luisa, ¿cómo te ves de aquí a veinte años?



-- Mmmm… me veo ya con mi carrera de la universidad terminada, porque no sólo quiero quedarme con esa, sino con varias. Me veo como una empresaria. Y me encantaría verme con un par de hijos (ríe). No sé, no podría decirte. Con mis metas finalizadas… (silencio) y sentarme a ver crecer a mis hijos.



La idea era presentar algo nuevo, algo que ninguna otra modelo nica hubiese intentado antes. Así que el fotógrafo Moisés López y Luisa, optaron por una sesión en lencería, pero esta nunca se realizó porque no encontraron a otra chica dispuesta a acompañar a la costeña, tal como se planteó este proyecto.



Luego se hicieron los preparativos para realizar el desnudo en la propia casa de Luisa. Pero de nuevo tuvieron que desistir por el temor de que no les creyeran que las fotografías habían sido tomadas en Nicaragua.



Luisa se sentía presionada porque sabía que su momento era “ahora o nunca”. A principios de este mes de abril se reunieron una última vez para trazar el plan. Moisés propuso las playas de la Laguna de Xiloá, por el paisaje y la tranquilidad. Luisa le sostuvo la mirada. Fue cuando dijo “vamos”.



--¿Te costó mucho tomar la decisión?



--Bueno, la decisión la tomaste desde que comenzaste a modelar. Ahora, en cuanto al desnudo, este es el tope al que yo he llegado. Sencillamente no se van a ver más cosas de las que vieron.