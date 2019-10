Entre ellos no había: ¡Dirección Nacional Ordene!

El comandante Tomás Borge expresó a EL NUEVO DIARIO que “es muy difícil que la Dirección Nacional del FSLN, integrada por ocho comandantes, se vuelva a reunir”, con todo y que el presidente Ortega habla de la segunda parte de la revolución.



Pero aquel directorio que proyectaba una cara al público tenía otras escondidas, lo que se puede deducir de las palabras del mismo Borge. “Yo creo que el elemento de más peso en la Dirección Nacional era Humberto Ortega, y generalmente a él se le sumaron los criterios de otros de esa Dirección”.



Las preguntas se le formularon al hoy embajador en Sudamérica, por la insistencia del presidente Ortega y su primera dama, Rosario Murillo, de que el gobierno del FSLN lleva adelante la Revolución Popular Sandinista.



“En aquel momento había grupos heterogéneos, en términos ideológicos, que se reflejaron en la existencia en la Dirección Nacional”, dijo Borge. “Ésta desapareció en la práctica cuando perdimos el gobierno, sobre la base de que es muy fácil ser comandante o dirigente, o funcionario de un gobierno que está en el poder, pero es muy difícil continuar formando parte de la misma concepción cuando se ha perdido el gobierno”, indicó.



Borge ve así lo que quedó de aquella sacrosanta estructura suprema del poder sandinista: “De los ocho comandantes sobrevivientes de la Revolución, algunos se quitaron las vestiduras de comandantes, se avergüenzan de haberlo sido, no les gusta siquiera que les recuerden, y prefieren ser licenciados o doctores, o no sé qué diablos, graduados en Harvard, o que se les considere empresarios, o prefieren apuntarse en otro territorio ideológico”.



La delicia del poder

Sin mencionar sus nombres, sino los cargos que ostentaron, el embajador en Perú y Ecuador critica: “Es delicioso ser vicepresidente de la República (Sergio Ramírez), como debe ser encantador ser ministro Agropecuario (Jaime Wheelock), o ser ministro de Industria (Luis Carrión) o de Planificación (Henry Ruiz). Y tener, no sólo la distinción de ser ministro, que siempre es halagadora, sino también la posibilidad de tener recursos que siempre los tienen los ministros, natural en todas partes del mundo”.



“Una vez desaparecido el atractivo y privilegio de tener un cargo de esa naturaleza, resulta incómodo pertenecer a un partido que ha sido derrotado, y de ahí viene una deserción natural”, trata de explicar el colapso de la dirección colegiada. “De ahí que aquellos que se quedaron, que no se fueron del país, que no pretendieron convertirse en sabios y no se fugaron, tienen méritos”, reflexiona.



En ese orden, Borge destaca “el caso de Daniel Ortega, que nunca se fue”, y el de Bayardo Arce, en la actualidad denunciado por Gustavo Porras como el zar del arroz. “Pero, además, no es correcta la apreciación que hizo mi amigo Dionisio Marenco, de que sólo él y Daniel se quedaron. Yo se lo dije a Daniel y a Nicho, que ni ellos dos juntos fueron más fieles al FSLN que yo”, agrega.



¿Qué tanto eran hermanos entre ustedes los nueve? ¿o había mucha retórica frente al público para dar otra cara?

Había retórica, y no éramos tan hermanos, como aparecía en las carátulas de la propaganda. Había diferencias serias entre nosotros, que a veces se tradujeron en reyertas importantes que no salieron a luz pública. Sin embargo, hubo también un espíritu, en general predominante, de tomar decisiones colectivas.



A la mayoría de los comandantes se les consideraba la última Coca Cola en el desierto, y algunos se lo creyeron, dijo una vez Luis Carrión.



Yo creo que un día que tenía una sed horrible me bebí la Coca Cola de Luis Carrión (y se ríe).



La sociedad los percibió más que como líderes revolucionarios, como semidioses.



Había criterios exagerados acerca de los méritos que teníamos nosotros como miembros de esa Dirección. En efecto, sus miembros eran muy respetados y considerados semidioses. Es verdad eso. Pero éramos seres humanos con nuestras flaquezas, debilidades humanas e ideológicas, y en algunos casos esas debilidades predominaron sobre las fortalezas ideológicas. La herencia de Carlos Fonseca no se produjo igual para todos, sino para algunos nada más.



Se habla de este gobierno como una segunda fase de la revolución, y las revoluciones tienen sus líderes.



En las nuevas condiciones hay un nuevo FSLN que ha tomado en sus manos el gobierno por una decisión electoral. Y creo que no se puede transplantar la experiencia del pasado mecánicamente a la experiencia de hoy. Hay un FSLN en nuevas condiciones.



Si el presidente Ortega y su esposa hacen alianzas y se han sentado a platicar con férreos enemigos del pasado, ¿por qué no se sientan con la otrora Dirección?

Yo no veo por qué no, lo que veo es lo difícil, porque es más fácil platicar con el enemigo que con los antiguos amigos, porque las heridas provocadas por los revolucionarios son mucho más profundas que las heridas provocadas por el adversario ideológico. Es fácil hablar con un adversario ideológico evidente que con un falso adversario ideológico.



Se siente mejor dialogando con el antiguo asesor de la “Contra”, hoy vicepresidente, que platicando con Víctor Tirado o Henry Ruiz.



Lo que pasa es que con Henry Ruiz y Víctor Tirado ya no tengo amistad. Es difícil hablar con alguien que ya no te aprecia y a quien tampoco uno aprecia. Aunque Víctor es un buen hombre, no es fácil hablar con alguien que ya te rechaza, que (hablar) con Jaime Morales, que aunque tiene un origen de derecha es un hombre excepcionalmente honesto. La honradez se refleja si lo que vos hacés y decís está de acuerdo con lo que pensás, y no he encontrado dobleces en Jaime Morales Carazo, es exacto como él dice ser.



¿Por sus palabras podríamos concluir que Arce, Ortega y Borge son los guardianes de la pureza de la izquierda y el resto de comandantes se pasaron a la derecha?

No digo que Daniel, Bayardo y yo somos los guardianes, debe haber otros muchos en el FSLN. No creo que tengamos la exclusividad de la pureza revolucionaria, pero el gran guardián de nuestra pureza revolucionaria sigue siendo Carlos Fonseca. Su pensamiento es algo que debemos tener en cuenta para hablar de guardianes de la pureza, pero debe haber muchos centinelas dispersos en todo el país, hombres de extraordinaria calidad, tal vez más grande que la mía, tal vez más puros que yo, puede ser. Cuando digo la mía, me refiero a mí, no a otros.



Yo me siento a veces humilde frente a cualidades de compañeros que están dispuestos a sacrificar todo por el FSLN.



¿Y el resto de comandantes que no está con el gobierno, está con la derecha?

Algunos de estos comandantes, ex comandantes, porque no les gusta que le digan así...



Nadie ha renunciado oficialmente a ese grado, o ha dicho, ya no soy comandante de la revolución…

He sabido que no les gusta, no lo dicen públicamente, porque al fin y al cabo ser comandante es honroso, pero muchos de ellos dicen que prefieren que no les llamen comandantes.



¿No son de la izquierda?

Algunos de ellos puede ser que tengan todavía algunos resabios de izquierda, pero en general se han apuntado por las posiciones políticas de la derecha.



¿La ruptura de la Dirección Nacional, más que por asuntos ideológico-políticos es por asuntos mundanos, por asuntos de propiedades?

Es sobre todo ideológica y política.



Considerado uno de los fundadores del FSLN, ¿no le gustaría volver a esa congregación de los militantes más conspicuos?

Me encantaría si eso fuera posible, que los ocho comandantes se congregaran, pero hay utopías y sueños que no son posibles.



¿Es más fácil hablar con un somocista?

Me siento incómodo hablando con los somocistas, en general, habrá algunos que han evolucionado en términos positivos. En Guatemala recibí un fuerte abrazo. “¡Hola, comandante!”, me saludó un hombre alto, gordo. Y me dicen, en un hotel: “Acaba de abrazar ni más ni menos que a Anastasio Somoza Portocarrero”. Yo me espanté. Había abrazado a Anastasio... “El Chigüín”.



¿El FSLN es de izquierda o aparenta ser de izquierda?

Es de izquierda y aparenta ser de izquierda. Somos y parecemos.



¿Izquierda caviar, comandante?

En algunos casos, ja,ja,ja, se habla de izquierda caviar, y puede ser que algunos seamos izquierda caviar. A lo mejor, ja,ja,ja.