"Noel" no representa peligro para Nicaragua

La tormenta tropical "Noel", que ha dejado al menos nueve muertos a su paso por República Dominicana, no representa ningún peligro para Nicaragua, consideró hoy el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).



"Por la posición actual y desplazamiento de la tormenta tropical Noel, no se espera ninguna influencia para Nicaragua", informó en un comunicado la Dirección de Meteorología del Ineter.



La fuente explicó que las lluvias que podrían presentarse en territorio nicaragüense serían generadas por una vaguada que se desplaza en este país, no como consecuencias de la tormenta tropical "Noel", la decimocuarta de la temporada de huracanes del Atlántico.



El Ineter anotó que esa tormenta se desplaza hacia el norte-noroeste y su centro se localizó a 65 kilómetros al sur de Haití, y a 1.226 kilómetros al noreste de Puerto Cabezas, capital del Caribe norte de Nicaragua.



Puerto Cabezas es el lugar devastado por el poderoso huracán "Félix" el 4 de septiembre pasado, que dejó a su paso al menos 102 muertos y 133 desaparecidos.



"Noel" presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros y se desplaza hacia el norte-noroeste con nueve kilómetros por hora, de acuerdo al boletín del Ineter.



Esa institución dijo que continúa la vigilancia de los sistemas meteorológicos peligrosos que afectan a Nicaragua en la temporada de lluvias y de huracanes.