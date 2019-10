¿William Hurtado en la RAAN?

En un programa matutino de Radio Corporación se anunció ayer que William Hurtado, autor de la muerte a balazos del periodista Carlos Guadamuz, fue visto en el aeropuerto y luego en un hotel de la ciudad de Bilwi, cabecera departamental de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



Según la información radial, varias personas de ese localidad llamaron por teléfono a la emisora y aseguraron haber visto la semana pasada a Hurtado, en un momento en el aeropuerto, luego en un hotel, y por último en un bar-restaurante con personas ligadas al FSLN en la zona.



La información no pudo ser confirmada por END, pero periodistas locales hicieron eco de las informaciones de pobladores y manejan que Hurtado está hospedado en el hotel de un empresario colaborador del FSLN. A Hurtado lo capturaron en el lugar del crimen luego de disparar contra Guadamuz y de un hijo menor del finado, quien al final de cuentas lo botó y permitió la captura.



Fue sentenciado a 21 años de prisión, pero en marzo pasado fue puesto fuera de la prisión gracias al beneficio de régimen de convivencia familiar extraordinaria, que le otorgó el Ministerio de Gobernación, sobre la base de un informe de medicina legal, realizado por un ex policía ligado a la línea orteguista del FSLN.



El informe del médico forense, que fue dado a conocer por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, decía que Hurtado sufría de enfermedad crónica y no podía ser tratado en la cárcel.



Entre otras enfermedades que le detectaron estaban: parálisis facial, crisis hipertensiva, insomnio y estrés carcelario. “Tiene todas las condiciones en régimen carcelario para que se complique y ponga en riesgo su vida a través de una muerte repentina”, agregaba el informe médico.



A pesar de que la orden de libertad de Hurtado era para llevarlo a su casa en San Judas, el ex agente nunca regresó ahí, según confirmaron sus propios familiares. El alcaide del Sistema Penitenciario La Modelo, Óscar Molina, manifestó en su momento que ellos conocían el lugar donde habitaba William Hurtado, pero se negó a revelarlo por motivos de seguridad.