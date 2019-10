Enclavados entre el San Cristóbal y El Chonco

28 Abril 2008 |

6:30 a.m. |

CHINANDEGA



Enclavado entre las faldas de los volcanes San Cristóbal y El Chonco, pertenecientes a la Cordillera de los Maribios, se encuentran 480 hectáreas de bosques que conforman las propiedades Las Banderas, Miramar y Las Rojas, manejado por la Asociación Fuente Verde, fundada en 1998 con apoyo de diversas fundaciones holandesas.



Para llegar a este lugar, ubicado 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chinandega, se requiere de un vehículo de doble tracción. Hay que llevar suficiente agua, ración fría y zapatos especiales, preferiblemente botas.



A pesar de estar frente al majestuoso San Cristóbal, aquí se respira aire fresco por la arboleda. En la finca Las Banderas hay una casa hacienda donde los turistas pueden descansar en hamacas, y por la tarde regresar a confortables hoteles en Chinandega.



Los guardaparques Mariano, Marcelino, Santos, Gabriel y Andrés Méndez, y Diego Muñoz, vigilan con esmero las especies maderables de laurel, guayabillo, ojoche, tololo, tempisque, quebracho, mora, roble, guácimo de ternero, cortez, chaperno, helequeme, jobo, cola de pava, guarumo, higuerón, majagua, palo de hule, pescadillo, piojillo y chilamate, entre otros.



Además, protegen del acecho de cazadores a los pizotes, tigrillos, mapaches, coyotes, conejos, guatuzas, ostoches, osos hormigueros, monos, puercoespín, garrobos, iguanas y venados, entre otros.



Durante el día, pájaros como tucancillo, carpintero, codornices, guardabarrancos, pocoyos, loras, cocorocas, urracas y güises, entre otros, alegran el lugar, considerado como uno de los principales destinos turísticos de este municipio.



Antiguo guanacaste negro



Escoltado por las especies palanca, guayabillo y ojoche, en el bosque sobresale el majestuoso árbol de guanacaste negro que data desde hace 900 años, y en el inventario es el número 63.



El guanacaste tiene 50 metros de altura y 5 de grueso, es el más antiguo del Pacífico, y en su corteza sobresalen formas naturales parecidas a petroglificos.



De acuerdo con la historia de este municipio, en ese hermoso árbol, el cacique Agateyte descansaba después de largos recorridos en busca de sobrevivencia. Su frondosidad es impresionante y anima a los turistas a llevarse una foto para el recuerdo.



A pocos metros del “viejito” se encuentra su “novia”, una ceiba de 300 años, cuya corteza es sorprendente. También sobresalen cedros, matapalos y un tigüilote con extrañas ramas, que sirven de refugio a los pájaros, incluyendo las urracas, que no son ariscas y se dejan contemplar por los visitantes.



Atractivos turísticos



Brígida Reyes Lara, funcionaria de la Asociación Fuente Verde, dijo a EL NUEVO DIARIO que el bosque, los animales y los volcanes, son los principales atractivos turísticos.



La funcionaria aseguró que la propiedad está ubicada entre 450 y 900 metros sobre el nivel del mar, rodeada por ocho comarcas beneficiadas en diferentes formas con el componente de educación ambiental que comprende la protección de los bosques y fuentes de agua.



Dentro de la propiedad Las Rojas y Las Banderas, se cuenta con un pequeño cafetal bajo sombra con dos variedades tratados de forma orgánica. Y en las faldas de El Chonco existen cuevas que sirven de protección a algunos mamíferos. Hay un total de 28 monos cara blanca.



Además, al noreste del bosque Las Banderas, hay un destiladero de agua natural en las faldas del volcán San Cristóbal, que cae a través de tubos y por la gravedad hasta recipientes.



La Asociación tiene un pequeño centro de rescate en una casa de guardabosque. Existe un convenio de colaboración entre el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) para recibir algunas especies que son decomisadas por esa institución para la recuperación, y luego se liberan en los bosques.



Turistas escalan el San Cristóbal



Turistas de Canadá, España, Dinamarca, Alemania e Italia, entre otros, visitan estos sitios, y en compañía del guía Marcelino Méndez durante tres horas escalan el volcán San Cristóbal.



“Se van encantados, cuando regresan a sus países cuentan las experiencias a amigos y familiares, y de esta manera atraen a más turistas”, dijo Brígida Reyes, quien agregó que en mayo llegarán 25 turistas franceses a través de la operadora nacional conocida como Soltur. Contenta, doña Brígida afirmó que existe unión con hoteles chinandeganos para que los turistas duerman, mientras durante el día recorren la ruta turística.



En esta zona, los turistas también contemplan un bello paisaje desde Miramar, sitio de 16 hectáreas, el cual ha sido reforestado con las variedades jenízaro, cedro real, pochote y caoba.



Reyes dijo que con apoyo de la Cuenta Reto del Milenio (CRM) reforestarán la zona de amortiguamiento en la comarca La Mora. En esa comunidad funciona una finca agroforestal donde han cambiado la agricultura tradicional por la orgánica.



Otros componentes de la Asociación Fuente Verde son: género y empleo sostenible. “Con la ecóloga Claudia Meza impulsarán la enseñanza ecológica a alumnos de primaria, secundaria y universidad. “Aquí pueden conocer la flora y la fauna que sólo ven en libros, enciclopedias y revistas”, expresó Reyes. En la sede de la Asociación Fuente Verde, ubicada de Enitel dos cuadras al norte en Chinandega, se adquiere café orgánico, cereal de ojoche y flor de Jamaica.



Amor al bosque



El guardaparques Mariano Méndez considera a El Chonco como sagrado porque sale una tigresa. Además, se refiere a la aparición de duendes, y a un lugar donde el visitante puede comer frutas, pero si lleva no encuentra la salida.



En el bosque Las Banderas existen los senderos El Viejito, El Cafetal, El Ojochal, El Destiladero y El Volcán.



“Nací en Chinandega, pero desde los ocho años he crecido en este bosque, y junto a los otros guardaparques lo cuidamos día y noche por el acoso de cazadores y extractores de miel. “Les tengo amor a los árboles y los cuidaré hasta que muera”, expresó el campesino Marcelino Méndez.



Alianza con TNC



El organismo TNC (The Nature Consevancy) suscribió alianza de coordinación con la Asociación Fuente Verde para el desarrollo forestal de la Cordillera Volcánica Chonco-San Cristóbal-Casitas.



Manuel Bojorge, técnico en el Pacífico de TNC y de la región centro-norte en los bosques de pino, dijo que el acuerdo consiste en desarrollo comunitario, manejo y protección de los bosques.



Agregó que desarrollarán actividades productivas como la apicultura para prevenir el despale en el complejo volcánico que posee un enorme potencial turístico.



Añadió que certificarán el café orgánico producido por la Asociación Fuente Verde para obtener valor agregado mediante la exportación, la cual es gestionada por The Nature Conservancy mediante alianza con el Servicio de Cooperación Alemana que ha identificado mercados en Europa.



Señaló que en las faldas del volcán San Cristóbal invertirán 40,000 dólares para beneficiar a 25 productores. “Tenemos un fondo cercano a 200 mil dólares para toda la cordillera. La primera fase es de ocho años, y la segunda comprenderá de 2015 a 2022”, dijo Bojorge.



The Nature Conservancy, desde 1993 hasta el año 99, en Bosawás, concluyó el proyecto de manejo de recursos naturales, el proceso de demarcación y la titulación de territorios indígenas.



Además, realiza un proyecto de manejo forestal y alternativas de desarrollo en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí en bosques de pino y robles encinos.



Rigoberto García, Presidente de la Directiva de la Asociación Fuente Verde, dijo que el proyecto de manejo forestal y de alternativas de desarrollo es de trascendencia y beneficio general a habitantes cercanos a la cordillera.



Socorro Pérez Alvarado, lideresa de la comarca La Bolsa, aledaña a las faldas del volcán San Cristóbal, se mostró contenta al iniciar el programa de ocho años, que llevará asistencia a la población.