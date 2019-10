Reforestación a cuenta gotas

Malas notas para el gobierno en materia ambiental: de las 60 mil hectáreas que reforestarían en 2007, apenas se cumplieron 14 mil, según cifras oficiales del Instituto Nacional Forestal (Inafor).



La información la brindó el director del Inafor, William Schwartz, durante un acto realizado en Managua por la celebración del Día Mundial de la Tierra.



En junio del año pasado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció una Cruzada Nacional de Reforestación para sembrar 60 mil hectáreas de árboles por año, hasta llegar a 300 mil en 2012.



No obstante, a causa del huracán Félix y a los posteriores 50 días de aguaceros que afectaron al país entre septiembre y noviembre de 2007, el Inafor no pudo cumplir la meta, justificaron las autoridades.



Sin embargo, aun cuando 14 mil hectáreas representan menos del 25 por ciento de la meta, Schwartz destacó que esa cantidad reforestada superan casi en un 500 por ciento a las 2 mil 333 hectáreas que se sembraron, como promedio, en los últimos 40 años.



Pero no sólo en 2007 se incumplió la meta, sino que en 2008 tampoco se logrará, según las proyecciones oficiales del Inafor. El funcionario dijo que esperaba este año concluir con 18 mil hectáreas reforestadas, cuatro mil más que en 2007 y 42 mil menos que las programadas al inicio de la Cruzada.



La idea de la Cruzada Nacional de Reforestación del gobierno de Nicaragua, era reducir la cantidad de bosques perdidos en todo el territorio y rescatar al menos 18 ríos y cuencas desaparecidas por la tala indiscriminada de las selvas nicaragüenses.



Los bosques juegan un papel crucial en las zonas de recarga hídrica de ríos y lagos, pues captan la lluvia y la infiltran a napas subterráneas y acuíferos que alimentan los cuerpos superficiales de agua.



Según datos del Ministerio del Ambiente, en 1950 existían alrededor de ocho millones de hectáreas de bosques en el territorio nacional.



Actualmente, la cobertura boscosa desciende a tres millones de hectáreas y baja cada año a razón de 70 mil hectáreas perdidas por tala comercial o quemas intencionales como método para despejar las tierras y sembrar.



En 2007 el huracán Félix afectó la cobertura boscosa de cerca de un millón de hectáreas en la Región Autónoma del Atlántico Norte, que a la fecha siguen tumbadas.