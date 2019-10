Esperan sentencia policías que sacaron a colombianos

PUERTO CABEZAS, RAAN

Los ex policías Teófilo Ludrick Rivas, Dexter Charlie Simons Fedrick, Martin Velásquez Alvarado y Benicio Hansen podrían pasar una pena de uno a tres años de prisión, después que el pasado viernes, durante el juicio, la juez Nancy Rossman los encontró culpables por los delitos de cooperadores necesarios en el delito de infidelidad en la custodia y coautores.



Los argumentos de la defensa, compuesta por los abogados Denis Castro y Nubia Hammer, no lograron convencer de la inocencia de los acusados a la juez, quien no titubeó en dar un veredicto de culpabilidad a los cuatro acusados.



Mientras que los ex policías Teófilo Ludrick Rivas, Martín Velásquez Alvarado y Benicio Hansen fueron trasladados de Colombia donde presuntamente se entregaron a la Policía de ese país, Dexter Charlie Simons Fedrick fue capturado en Bilwi, una vez que sus compañeros llegaron a la ciudad, y durante la audiencia preliminar lo señalaron de haber participado en la fuga.



Durante el debate de la pena, la defensa pidió al juez que considerando que sus defendidos eran nuevos en esta clase de delitos, se les impusiera la pena mínima, mientras que el Ministerio Público a través del fiscal Ramón Muñoz Hernández pidió la aplicación de la pena máxima de tres años, según establece la ley para este tipo de delitos.



Los acusados son los responsables de haber facilitado la fuga de seis reos, entre ellos cuatro narcotraficantes, los que se fugaron de las cárceles de la Policía Nacional en Bilwi, donde guardaban prisión en espera del debate de la pena y de la lectura de sentencia el pasado primero de noviembre.



Los fugados

Los que se fugaron esa madrugada fueron: Eduardo Padilla Ballesteros, Rafael Barrios Barraga --quien también se identificaba como Rufino Rubíes Vargas--, de origen colombiano, y los hondureños Mateo Mauricio Ávila y Paco Antonio Antones Ayala fueron capturados por la Fuerza Naval el 11 de agosto de año pasado con mil 581 kilos de cocaína en aguas nacionales.



También se dio a la fuga en esa ocasión Víctor Javier Francis, quien había sido condenado a ocho años de prisión por los delitos de robo con intimidación y posesión ilegal de armas de fuego, y el hondureño Dexter Samuel Máximo, detenido en junio del año pasado también por el delito de tenencia ilegal de armas y contrabando aduanero.



Caerán más responsables

Una de las tantas preguntas que no se contestaron en el juicio fue quiénes son los verdaderos responsables de la fuga, a tal grado que uno de los defensores llegó a decir que quien debería estar en el banquillo de los acusados es el ex jefe de la Policía en Bilwi y ahora ex policía, comisionado Francisco Gaitán, quien fue dado de baja a raíz de los sucesos.



Por su parte, el actual jefe de la Policía en Bilwi, comisionado mayor Roberto González, dijo que esto es apenas el comienzo de los resultados, la primera etapa de las investigaciones, y anunció que el ex policía Benito Taylor, el cual también huyó la noche de la fuga va a ser capturado en cualquier momento.