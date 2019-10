Filiales Cruz Roja: denuncias confirmadas

La ex presidenta de Cruz Roja Nicaragüense, Esperanza Bermúdez, salió ayer al paso de la denuncia en su contra de la actual presidenta de la institución, y aseguró que entregó con “inventarios que ellos mismos hicieron”.



Durante una breve conversación telefónica que no dijo poder continuar por sentirse muy enferma, doña Esperanza, agregó que la denuncia es parte de “una campaña en su contra”, y que cuando mejore en su salud “tomará alguna determinación al respecto”.



Filiales confirman

Sin embargo, ayer mismo varios presidentes de filiales departamentales de Cruz Roja, dijeron no sentirse sorprendidos, pues desde 2006 venían denunciando una serie de anomalías que se cometían en la sede central de la institución benemérita.



“Esto confirma lo que veníamos denunciando desde hace tiempo. No fue una administración transparente, nunca hubo rendición de cuentas, eso origino todo el problema en que nos encontramos”, expresó Edgar Bermúdez, presidente de la sede Cruz Roja en Jinotepe.



Bermúdez recordó que los colegiados de la Contraloría se pusieron a disposición de Leonor Gallardo, interventora nombrada por el Ministerio de Gobernación.



“Nosotros (delegados departamentales) veníamos denunciando todo esto, por eso exigimos que se realizara el proceso electoral, pedimos que doña Esperanza no volviera a reelegirse”, agregó.



Y es que Gallardo alertó este fin de semana sobre la desaparición de los archivos de la sede central en Belmonte, los títulos de propiedades que están a nombre de Cruz Roja, por lo que a la Junta Directiva provisional se le ha dificultado poner en orden las cuentas de la institución de socorro.



“Han perdido mucho tiempo en pedir a la contraloría una auditoria y comenzar a aclarar todo. Comparto la preocupación de la licenciada Gallardo, porque de pronto pueda aparecer propiedades a nombre de otras personas”, sostuvo.



El presidente de la filial Jinotepe, quien se identificó como uno de los más acérrimos críticos de la pasada administración de Cruz Roja, hizo un llamado a los interventores para que agilicen el proceso.



Demandan elecciones

“Lo están alargando mucho. La resolución del Ministerio de Gobernación es que se hagan a lo inmediato las elecciones, porque han sido nombrados para organizar elecciones”.



Hizo un llamado a Gallardo para que convoque al Consejo Nacional para someter a discusión el problema de la falta de documentos importantes y el porqué de la postergación de las elecciones.



Dijo que en el caso de las sedes departamentales, la documentación está en orden, y que no es de extrañar que el problema esté centrado en la sede central.