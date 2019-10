¡Salvemos nuestra fauna!

“No comprar animales silvestres” es el llamado del Zoológico Nacional a la ciudadanía, por ser un acto de crueldad el tráfico de animales, algunos en vías de extinción, en manos de personas inescrupulosas.



Marina Argüello, Directora del Zoológico Nacional, señala que reciben mensualmente hasta 400 animalitos de diferentes especies, entre iguanas, garrobos, monos, y hasta tigrillos y todo tipo de aves, a los que cuidan, alimentan y rehabilitan.



“En los semáforos mucha gente los mira tiernos y muy bonitos, comprándolos como si fueran mascotas o simples peluchitos. Pero no tienen idea de su cuido, alimentación y la responsabilidad que se adquiere con un ser raptado de la selva y confinado a una jaula o atrapado a una cadena en el cuello”, expresa.



Se necesita sentar precedente

La señora Argüello comenta que los traficantes suelen pintar con químicos a los animales silvestres, principalmente a las aves, para hacerlas más vistosas. Pero los vapores del tinte hacen que el animalito difícilmente llegue vivo al día siguiente.



“En Nicaragua hay leyes contra la crueldad hacia los animales, pero no se aplican. Sin embargo, estamos tratando de marcar un precedente con alguien que con un alambre ató a un monito, y a éste lo rescatamos casi degollado. Esto es un delito que puede penarse con varios meses de cárcel”, explicó Argüello.



La directora del zoológico expresa que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para la realización de visitas, y que la niñez tome conciencia de no maltratar a los animales, porque éstos también tienen vida y sufren. Por otra parte recomiendan a los niños que rechacen las tiradoras --huleras o resorteras--.



Los animales recepcionados son aislados, para evitar el contacto humano y adaptarlos a su hábitat natural. Posteriormente son llevados a las áreas protegidas o zonas donde la comunidad está comprometida con la protección de la fauna.



“Hay muchos animales que nos vienen, incluso algunos en peligro de extinción, lo que hace el problema aún más doloroso. En una ocasión recibimos un monito blanco, totalmente albino, algo totalmente extraordinario en Nicaragua, pero la criaturita estaba muy tierna y no pudo sobrevivir”, narra Argüello.



Última exhibición

El llamado del Zoológico Nacional se realizó el domingo durante una exposición con algunos mamíferos, reptiles y aves en el parqueo del Centro Comercial Managua, cuya administración gentilmente apoya la causa. Aquí además se presentaron videos, distribuyeron folletos e impartieron charlas, mientras varios veterinarios dieron atención gratuita a mascotas.



“Sinceramente nos gustaría hacer más actividades con presencia de animales, pero no podemos porque éstos se estresan y sufren con estas salidas en jaulas tan pequeñas; pero es algo que asumimos con todo el cuidado posible para tenerlos lo más cómodo posible”, afirma la directora del Zoológico.



La actividad se repetirá este próximo domingo. En octubre realizarán un hablatón para recolectar fondos destinados a la manutención básica del Zoológico. Para esto también intentarán obtener ayuda de la Fundación Al Gore, en Estados Unidos.



“Son siete millones de córdobas el mínimo que se necesita, pero tan sólo recibimos 3 millones, por lo que tenemos que solicitar al apoyo de la sociedad para que las generaciones futuras conozca viva nuestra fauna, y no disecada en un museo”, concluye Argüello.