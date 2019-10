Presentan proyectos para ordenar asentamientos

Estudiantes del quinto año de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, presentaron al alcalde de Managua, Dionisio Marenco, 22 proyectos sobre mejoras en la infraestructura en igual número de asentamientos de la capital.



El edil dijo que Managua se ha desarrollado "como un gran asentamiento con algunos pedazos de ciudad pegados a sus lados", producto del terremoto de 1972 que destruyó la ciudad y la que luego de dispersó por un radio de 300 kilómetros cuadrados".



En Managua existen 640 barrios de los cuales unos 300 "podrían caber en la categoría de espontáneos", dijo Marenco.



Sobre las viviendas que se están construyendo en el costado norte del reparto San Antonio el dijo que son "casitas que no causaría problemas, por lo que creo que es importante que se repueble el centro de la vieja Managua, aunque me gustaría que eso hubiera quedado como áreas verdes".



No hay novedad



"Ahora estamos tratando de articular o ensamblar la ciudad", dijo el edil quien recordó que todos los estudiantes que presentaron sus proyectos coincidieron en la articulación lo que no es ninguna novedad.



Como en varios proyectos de infraestructura presentados por los estudiantes, muchos plantearon la necesidad de construir puentes peatonales y vehiculares en algunos barrios. Marenco dijo que esos "son el primer obstáculo que tiene la ciudad para comunicarse y que la construcción de puentes es unas de las obras viales más caras”.



Recomendó el edil a los futuros ingenieros utilizar la Cuenca Sur para planificar la Managua del futuro, que sigan haciendo proyectos porque esto les "permite ligarse a la sociedad y la población y a la propia calidad de ustedes como arquitectos e ingenieros".