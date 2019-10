Más pobreza y hambre

La Organización de Naciones Unidas está en alerta ante el incremento de la carestía de los alimentos, y en la zona centroamericana se considera a Nicaragua como uno de los países con mayor vulnerabilidad alimentaria. Eso nos señala Laura de Clementi, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en Nicaragua.



Clementi comenta que el fenómeno de la considerable alza del precio en los alimentos de consumo básico es a nivel mundial, y que la tendencia es de mantenerse por varios años, “principalmente en países centroamericanos como Nicaragua, que ya sufría un nivel muy profundo de pobreza e inseguridad alimentaria, por lo que está más expuesto a sufrir el problema”.



Desnutrición galopante



Con el alza de los precios la gente está limitando su consumo. Según Clementi, en Nicaragua la ingesta de calorías ya era inferior a lo requerido, y la situación se agrava. Son 2 mil kilocalorías por día para conducir una vida activa y sana, pero el promedio de los nicaragüenses no cumple, llevándonos a altos niveles de desnutrición.



“Los niños son la preocupación más grande. Recordemos que la desnutrición se vuelve crónica y se transmite. Los registros indican que el 17% de la niñez nicaragüense en edad escolar está desnutrida. Lo anterior afecta sus capacidades físicas y mentales, reduciendo su actividad, inteligencia y potencialidades. Actualmente, con los nuevos parámetros de medición más certeros, que involucran talla y peso, estimamos que la cifra puede llegar al 20 por ciento de desnutrición”.



Menciona que nuestra población está en un promedio del 45 al 50% bajo la línea de la pobreza. Los estudios muestran que las mayores zonas en vulnerabilidad alimentaria están el centro del país, la Región Autónoma del Atlántico Norte y la zona sur de Río San Juan.



Por situaciones como ésta, se decidió en la conferencia regional de Brasilia que se creará un observatorio de seguridad alimentaria para América Latina, lo que es una medida específica y permitirá tener un registro más actualizado y realista de la situación.



Recientemente, los jefes regionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (Unfpa); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), emitieron un llamado urgente a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que tomen las acciones oportunas que garanticen la protección de los niños y las mujeres embarazadas y lactantes contra el aumento del precio de los alimentos.



“Una respuesta rápida ahora evitaría que millones de las personas más vulnerables en América Latina y el Caribe caigan en el hambre y la desnutrición, debido a su condición de vulnerabilidad y mayor susceptibilidad a las enfermedades, como resultado de un drástico aumento en el precio de los alimentos”, manifestaron las organizaciones en una declaración conjunta.



Programas alimentarios no dan abasto



Hasta el momento se mantienen varios programas de nutrición infantil en curso con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación para la erradicación de la desnutrición crónica, los programas de merienda escolar y de lactancia materna, que han mostrado resultados interesantes, sin embargo, ante la situación actual no es suficiente.



“El PMA los apoya, pero con la escasez, esta organización de Naciones Unidas ya no posee las disponibilidades que tenía antes. Por eso hicieron un llamado a nivel mundial para que se incremente el apoyo internacional”, indicó.



EL NUEVO DIARIO intentó entrevistar al representante del PMA en Nicaragua, pero se encuentra en una gira internacional, propiamente en busca de fondos para sustentar los niveles planteados en los programas de ayuda para nuestro país.



Acciones deben ser ahora



Por otra parte, Clementi expresó que hay un gran movimiento centroamericano para poder compensar lo que son las potencialidades de cada país, para una reactivación efectiva a nivel agrícola, y la FAO está acompañando este proceso.



Los próximos 5 y 6 de mayo, se celebrará en Santiago de Chile la Conferencia Regional Ministerial sobre la Erradicación de la Desnutrición Infantil, que considerará respuestas prácticas y coordinadas a la actual crisis generada por el aumento en el precio de los alimentos.



Del 3 al 5 de junio, Roma realizará una cumbre mundial de jefes de Estado para enfrentar el problema y poner reglas para el aprovechamiento de productos de consumo humano y la producción de biocombustibles.



También el 7 de mayo habrá una cumbre de presidentes de Centroamérica, para que los ministros de Agricultura respectivos tomen medidas en conjunto para enfrentar la situación.



La representante de la FAO considera que Nicaragua tiene algunas ventajas comparativas respecto de otros países, como la gran cantidad de tierras ociosas que podrían ser aprovechadas, algo que se tiene la oportunidad de lograr brindando apoyo al mediano y pequeño productor para que intensifique su producción. Además, hay que recordar que los rendimientos en nuestro país son los más bajos de todo el territorio centroamericano.



“Algunos hablan de crisis aguda, pero nosotros vemos que si bien es necesario dar la alarma desde ahorita, todavía no hemos llegado al extremo de saqueos a tiendas y supermercados, algo que sí podría suceder si no se hace nada al respecto”, dijo la representante de la FAO.