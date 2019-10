Enacal pide contratar a una “súper policía”

La presidenta Ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) Ruth Selma Herrera, solicitó permiso a la Contraloría General de la República (CGR) para contratar directamente a una empresa de Servicio de Vigilancia Privada a la que pretende pagarle más de dos millones de córdobas mensuales.



La carta de solicitud de Herrera, de la cual EL NUEVO DIARIO obtuvo una copia, fue fechada el 21 de abril, y en ella detalla que necesita contratar directamente, es decir, sin licitación pública, a una empresa de seguridad de la cual no brinda mayores detalles, pero que le proveería a 220 hombres con turnos de 24 horas para las instalaciones de Enacal en toda Managua.



Herrera señala en su misiva enviada al contralor presidente, Luis Ángel Montenegro, que el costo aproximado que tendría que pagar Enacal por este servicio es de 110 mil dólares por cada mes, es decir, 2 millones 112 mil córdobas.



Fuentes de la CGR informaron a END que la solicitud se encuentra en la Dirección General Jurídica de la CGR, desde donde enviarán una carta a la presidenta de Enacal, pidiéndole que explique de qué empresa de seguridad está hablando, pues los costos son demasiado altos.



“No se sabe cuál será esa empresa, porque no lo detalla en su carta, y por eso se le va a mandar a pedir más información, porque es demasiado dinero sólo en servicios de seguridad”, dijo la fuente.



Rescindió de empresa que supuestamente no servía



Herrera expone en su escrito, que decidió rescindir un contrato de vigilancia que había suscrito con la empresa Emprosesa, a la cual le pagaba anualmente 8 millones 965 córdobas, por 170 guardas, para contratar a la nueva empresa a la que le pagaría más de 25 millones de córdobas en un año.



En el inicio de su carta expresa que desde que asumió la dirección de Enacal, ha impulsado la optimización de recursos económicos en aras de priorizar con los recursos disponibles las necesidades más urgentes de la población.



“Con ese espíritu se han evaluado las contrataciones, buscando siempre disminuir los costos y mejorar la eficiencia”, dice Herrera en su petición.



Agrega que han desarrollado varios procesos para contar con un servicio de vigilancia responsable, pero que las empresas participantes han impugnado los resultados, y que ello ha dado lugar a un retraso en la adquisición del servicio.



A la vez, dice que algunas de las empresas que han impugnado ya han brindado el servicio a Enacal, con resultados no muy satisfactorios por anomalías en el desempeño de sus funciones.



El último proceso se celebró en noviembre de 2007, amparados en una exclusión de procedimientos de la misma CGR, y fue en esa ocasión cuando se le adjudicó a Emprosesa, la cual no brindó servicios de calidad, pues se registró una excesiva cantidad de ilícitos contra activos de Enacal en los últimos tres meses, cuyos daños suman alrededor de 732 mil 563 córdobas.



“Resulta que mantener este servicio, con muy baja calidad, representa más bien un perjuicio para Enacal, ya que se incurre en múltiples gastos para tratar de subsanar los daños causados por la empresa de vigilancia contratada”, dice Herrera, quien indica que la situación se agrava por la incapacidad de Emprosesa de restituir económicamente a la aguadora el valor de los bienes robados.



La titular de Enacal sostiene que debe incrementarse de 170 a 220 los guardas de seguridad, debido a que se ha logrado ampliar el número de servicios a la población, con la instalación de nuevos pozos, y a que también se implementará un plan de colecta en los diferentes asentamientos de Managua, así como nuevas sucursales.



“Todo esto indica que necesariamente el alcance de la contratación de los servicios de vigilancia tiene que aumentar también el monto, considerando una empresa de más responsabilidad en el servicio y con 220 vigilantes, el monto aproximado sería de 110 mil dólares por mes. Los fondos siempre serán con propios de Enacal”, dice la carta de Herrera.



Hablar con la presidenta de Enacal ayer no fue posible, aun cuando la llamamos a su celular y le dejamos mensajes, indicándole de qué se trataba. También la llamamos a su despacho, y una persona de nombre Lilliam Canales informó que se encontraba en una reunión y que le pasaría el mensaje.



No obstante, Canales se mostró sorprendida por el hecho de que tuviéramos la información, y nos consultó qué hacíamos con documentos de Enacal en nuestro poder. Le indicamos que los documentos del Estado son públicos, y que nos hiciera el favor de decirle a Herrera el tema que deseábamos abordar. Esperamos su respuesta, pero no la obtuvimos.