Judiciales acuerdan mantener su huelga

Horas después de que los trabajadores del Complejo Judicial Nejapa se declararan en paro de labores indefinidos, una comisión se reunió ayer tarde con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, pero de todos modos la dirigencia sindical anunció que la protesta sigue, pese a que la declaratoria de ilegalidad es inminente.



El secretario general del sindicato “Justo Rufino Garay”, Luis Enrique Gutiérrez, reconoció que el paro está al margen de la ley, porque no llenaron los requisitos establecidos en el Código del Trabajo.



“Vamos a tomar todas las providencias para proteger el paro, y eso lo vamos a hacer ya”, reconoció Gutiérrez, quien también señaló que a principios de este año, el Mitrab les declaró ilegal la protesta porque no llenaron los requisitos de ley.



No obstante, explicó que la situación ahora es otra, porque el 50 por ciento de los trabajadores del Complejo Judicial Nejapa que son 300, acordaron a mano alzada ayer “no suspender el paro”, en tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Manuel Martínez, no se haga presente a los juzgados para dialogar con ellos.



Según la Oficina de Gestión de Audiencias, a consecuencia del paro no se celebraron 79 audiencias y juicios en 26 tribunales capitalinos. Para complicar la situación aún más, un secretario de actuaciones, identificado como Oscar Sánchez, quien supuestamente sacó un expediente para fotocopiarlo obviando los procedimientos de ley, fue arrestado de manera momentánea por la Policía del Distrito Tres, sitio donde fue denunciado por la coordinadora del pull civil, Sandra Guevara, según denunció Enrique Gutiérrez, pero la aludida dijo a los medios de comunicación que ella no sabía nada del caso.



Los trabajadores reclaman el cumplimiento del convenio colectivo, pago de viático de almuerzo, horas extras, nivelación salarial y un aumento del diez por ciento para los secretarios judiciales. También reclaman por las llegadas tarde de los jueces, estabilidad laboral, no más contrataciones de personal foráneo, una política de promoción del trabajador y ajustes al nuevo modelo de gestión de despacho judicial, porque a su juicio este “ya colapsó”.



Los notificadores reclaman reclasificación de cargos y nivelación salarial porque, según denunciaron, hay empleados que llegaron a la Oficina de Notificaciones en comisión de servicio, pero pese a que hacen el mismo trabajo que los que ganan 18 mil córdobas al mes, ellos sólo perciben 4,000 “pesitos”.



El magistrado Gerardo Rodríguez respondió a las demandas de los reclamantes presentando el acuerdo que los sindicatos suscribieron el 24 de abril, en el cual se comprometieron a esperar junio para conocer los resultados del estudio de cargos y salarios antes de hablar de aumentos.