Cédulas vencidas impiden tránsito por Centroamérica

Petén, Guatemala



“¿Nos pueden entregar cédulas vigentes, por favor?”, fue la solicitud realizada en los puestos fronterizos de Honduras y Guatemala a los 25 nicaragüenses que viajamos hasta Petén, al intercambio de experiencias comunitarias en forestería, organizado por el Servicio Alemán de Cooperación Social/ Técnica (DED).



Nadie portaba otro documento de viaje, como pasaporte, tomando en cuenta que las fronteras de estos países son suscriptoras del CA-4 que funciona en los países de la región desde 1998.



El tiempo de espera fue corto después de insistir a los oficiales de los puestos fronterizos que la carencia de presupuesto del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ha impedido que las cédulas que portamos sean renovadas.



Sin embargo, ellos alegaron que no han sido notificados de este hecho por las autoridades correspondientes.



Es importante destacar que alrededor de 3.5 millones de nicaragüenses portan cédulas de identidad que ya han caducado o caducarán este año, lo que si no es anunciado a los países miembros del CA-4, impediría la libre circulación que destaca dicho documento.



En la actualidad, el Consejo Supremo Electoral se encuentra trabajando en el proceso de modernización del nuevo formato de cédula que podría tener una vigencia de diez años, sin embargo, han declarado públicamente que ese cambio de cédula no se realizará este año, y que la población votará con “cédulas vencidas”.