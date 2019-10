Guevara canta cero a los transportistas

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, le cantó cero ayer a los transportistas, aduciendo que la cooperación venezolana no ajusta para congelar el precio del diesel ni para subsidiar la tarifa.



Según Guevara, esta ayuda sólo permite mantener la generación de energía que ha evitado se produzcan apagones al país. Asimismo, que se mantenga la tarifa social en 2.50 córdobas para los buses de Managua.



Guevara perdió la oportunidad ayer de explicar a cuánto asciende la cooperación venezolana y los controles que existen sobre la misma, como lo han exigido economistas independientes, miembros de la sociedad civil y diputados opositores de la Asamblea Nacional.





Con la piedra en los dientes

“Cuando alguien dice bajar precio, tiene que decir exactamente de dónde van a salir los recursos que van a compensar esa baja de precio”, dijo Guevara

El sector taxi, el transporte de carga, interurbano e interlocal presionan desde hace dos semanas para alcanzar un subsidio a la tarifa o que se congele el precio del diesel.



El ministro del Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez, en una entrevista brindada a EL NUEVO DIARIO, dijo que el gobierno estaba contemplando esta posibilidad, dado que esta medida fue aplicada en Honduras, pero luego lo desmintió.



Guevara expresó ayer que “cuando uno dice que va a tener un cierto gasto, tiene que tener claramente la fuente de financiamiento, si no, el país no es sostenible. Yo no puedo evaluar lo que dicen los transportistas, todo el mundo en el país tiene derecho a decir lo que quiera”, agregó.





El precio del petróleo

Luego, como una solución al problema, Guevara sugirió desarrollar medidas ahorrativas que permitan ir creando condiciones para ajustarnos a la realidad mundial: 120 dólares precio del barril de petróleo.



“Esto no es problema de Nicaragua, es del mundo, hay que ir viendo como lo están resolviendo los vecinos. La realidad es que hay una crisis global de los energéticos y tenemos que entrar en una situación en la que hay que buscar condiciones para ahorrar y que bajen los costos de operación”, agregó.



Consultado sobre la cooperación venezolana, Guevara señaló que “está permitiendo que las plantas sigan generando la energía para que no haya apagones en el país y garantizar la tarifa social en 2.50 córdobas”.



“Hasta que no hayamos cambiado la matriz energética, tendremos que estar trabajando en estas condiciones”, sostuvo. Finalmente, manifestó que el 70 por ciento de las exportaciones de Nicaragua lo consume la factura petrolera.