Transportistas en puras bravuconadas

Ahora resulta que el Primero de Mayo es el nuevo argumento que tienen los transportistas para suspender una vez más el tan anunciado paro de actividades en protesta contra el gobierno que se niega a congelar el precio del galón de combustible hasta en 50 córdobas, igual como lo compra el transporte urbano de la capital.



Fuentes de la Coordinadora Nacional del Transporte confirmaron que el paro previsto para esta semana será trasladado hasta la próxima, debido al poco impacto que tendría frente a la reducción de la actividad comercial ante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.



En cambio, los transportistas aseguraron que harán actividades de fuerza tanto en Managua como en los departamentos. Señalan que ya tienen listo un plantón frente al edificio de la Asamblea Nacional, y que será el final de una marcha que, según ellos, “paralizará toda la capital”. En los departamentos la actividad será el bloqueo de las salidas hacia Managua.



“Pero nos haremos sentir”, advirtió Jorge Vidal Real, presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Diriangén, tras comentar que el aplazamiento del paro tiene principalmente motivaciones “estratégicas”.





No hay voluntad política

Vidal Real explicó que postergar el paro no es una muestra de debilidad del sector transporte, y que más bien se trata de dar tregua para dejar argumentos que justifiquen la falta de voluntad política del gobierno para resolver el problema.



Cuando el galón de combustible costaba 20 córdobas el ISC era de 17.70, hoy el galón anda en 87 córdobas y el impuesto es el mismo porcentual, tienen utilidades extras, por el otro lado es la reducción de las utilidades que tienen las petroleras, como lo hacen los otros países centroamericanos. Podés jugar con un 20 por ciento para poder bajar, hablamos de entre 70 a 60 córdobas, el problema es resolver aumentando tarifa al usuario.



Ahorita nosotros como cooperativa, el estudio de costos nos arroja 29.75 córdobas, y estamos autorizados a cobrar 22, pero cobramos 20, la gente no paga más.



No suben salarios, un padre con dos estudiantes alcanza los 140 córdobas diarios en transporte, buscamos no seguir dañando el bolsillo del 83 por ciento que usa el transporte público en diferentes modalidades, dijo.