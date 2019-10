Aclara ex fiscal nacional No se hizo “gato bravo”con bienes de Cruz Roja

El ex fiscal de Cruz Roja Nicaragüense, Sandor Ortega, dijo ayer que aún tiene en su poder documentos y títulos de propiedad de la institución, porque los miembros de la Junta Directiva interventora nombrada por el Ministerio de Gobernación, no le había notificado formalmente la entrega de dicha documentación.



“Yo era el custodio de los bienes de la Cruz Roja, era el fiscal nacional nombrado por la asamblea. Mi obligación es entregar a la asamblea, pero las actuales autoridades, hasta la semana pasada me mandaron la comunicación”, dijo Ortega, quien expresó encontrarse en delicado estado de salud.



“Ya giré órdenes a mi abogado para que entregue todo como debe ser, fotocopias y originales y con acta notarial. No se ha perdido nada, no hay nada que haga falta y tampoco ella (Gallardo) ha sabido buscar”, replicó.



Y es que la directora interina, Leonor Gallardo, demandó públicamente la entrega de documentos y títulos de propiedad de la institución.





Auditoria de Federación Internacional

EL NUEVO DIARIO conoció ayer que miembros de la Federación Internacional de Cruz Roja se reunieron ayer con Gallardo, y solicitaron realizar una auditoría independiente para comprobar si durante la cuestionada administración de Esperanza Bermúdez de Morales y sus hijos hubo malos manejos.



“La auditoría que realizan es para conocer el destino de la ayuda destinada a los afectados por el huracán Félix, esto incluye, además de la documentación, una auditoría en las bodegas”, dijo una fuente que habló bajo la condición del anonimato.



Como se recordará, fue la misma Federación la que en un encuentro con el

presidente Daniel Ortega le solicitó la intervención en Cruz Roja Nicaragüense, para que el nombre de la institución no siguiera viéndose desprestigiado.