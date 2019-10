Ex contras protestan en la Carretera Norte

Ex contras que dicen haber votado por Daniel Ortega se lanzaron a la vía pública en el kilómetro 46 de la Carretera Norte --Las Banderas--, y también en el sector de Chilamatillo, exigiendo la titulación de terrenos que les dieron gobiernos anteriores.



En el kilómetro 46 hubo momentos de tensión cuando los campesinos forcejearon con agentes policiales, quienes les impedían que obstaculizaran la vía.



“Somos campesinos de la Convergencia Nacional que votamos por el presidente Daniel Ortega”, gritaban los campesinos, mientras forcejeaban con los agentes del orden público.



Después del conato de violencia entre policías y manifestantes, el capitán Eddy Orozco, jefe de Tránsito de Tipitapa, acordó con los dirigentes que cada diez minutos le permitiría ponerse en la carretera por espacio de dos minutos.



Sara Ruiz, una de las dirigentes de la protesta, señaló a los delegados de la Intendencia de la Propiedad en Estelí, Matagalpa y León, de estar amenazando a los campesinos ex contras con ser lanzados con fuerza pública de las parcelas que recibieron después de la guerra de los años 80.



También exigían la presencia de la diputada Élida Galeno, conocida como en las filas contras como “La Chaparra”, quien es aliada del Frente Sandinista desde hace varios años.



EL NUEVO DIARIO trató de comunicarse con la intendente de la Propiedad, Yara Pérez, pero no contestó el teléfono.