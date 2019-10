Cooperación se desploma

Un análisis comparado de los desembolsos de cooperación externa entre 1997 y 2007, deja en evidencia un abrupto desplome de los desembolsos a favor de Nicaragua a partir del año pasado, cuando asumió el poder el presidente Daniel Ortega, con una alarmante disminución superior al 61 por ciento, según los datos oficiales obtenidos por EL NUEVO DIARIO.



Entre 1997 y 2007, Nicaragua recibió US$ 5,458.14 millones en desembolsos de cooperación, para un promedio de US$ 545.814 millones anualmente. Sin embargo, desde 2007 los desembolsos se redujeron en un 61 por ciento, hasta alcanzar únicamente US$ 210.69 millones, apenas el 38 por ciento del promedio de toda una década y muy por debajo de los US$ 559.6 millones recibidos en 2006.



En 2008, los desembolsos de los cooperantes externos también han disminuido de manera notable hasta sólo US$ 22.77 millones durante el primer cuatrimestre del año, desembolsados principalmente por España (US$ 5.77 millones); Gran Bretaña (US$ 5.01 millones); y Alemania con US$ 3.78 millones.



Hallazgos relevantes



Si se examina por donantes, se encuentran hallazgos relevantes. Suecia, por ejemplo, según la información oficial disponible por Cancillería, no ha desembolsado un solo centavo en 2008. De hecho, END conoció que la embajadora Eva Zetterberg habría abandonado la mesa del Grupo de Apoyo Presupuestario por diferencias con el gobierno sandinista. Con anterioridad, Suecia anunció su retiro del país de forma gradual los próximos años, algo de mucha importancia, ya que históricamente éste es un cooperante que ha marcado la pauta a los demás países. Finlandia también está examinando el futuro de su ayuda al Presupuesto.



A esto se suma una advertencia formulada recientemente por el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, quien señaló que los donantes no han desembolsado en 2008 ni un solo centavo de US$ 110 millones de apoyo directo al Presupuesto, mientras no se apruebe el Acuerdo Económico con el Fondo Monetario Internacional, FMI.



Lo de Venezuela y el cansancio



Fuentes que tienen acceso a los diálogos del gobierno con el FMI, señalan que este organismo multilateral insiste en conocer los volúmenes y destinos de la cooperación venezolana y su impacto macroeconómico, así como la aprobación de la Ley Antifraude Eléctrico, como condicionantes a la firma de un acuerdo económico con el gobierno sandinista.



Entre las razones de fondo alegadas para que se produzca una reducción notable de los desembolsos de cooperación hacia Nicaragua, están cierto cansancio de los donantes, pérdida de confianza, y poca capacidad de ejecución de la actual Administración, debido a que mucho personal especializado y con experiencia ha sido despedido, afirmaron varias fuentes consultadas por END y que solicitaron el anonimato.



¿Alemania se retira?



Por otra parte, ayer se conoció desde México un reporte según el cual Nicaragua fue desprovista, a finales de 2007, de siete millones de euros (casi 11 millones de dólares), según confirmaron a la DPA portavoces del Ministerio de Cooperación y Ayuda al Desarrollo de Alemania.



Según el reporte publicado por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung”, los reproches que justificaron la decisión son las “deficiencias en la división de poderes, la subordinación de la justicia a la política, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, la corrupción y el desprecio de los derechos humanos”.



Además, se afirma que Nicaragua no aplica los programas de combate a la pobreza “de manera consecuente ni efectiva”. Recién en 2009 el país volverá a tener ocasión de negociar la ayuda presupuestaria con Alemania.



Acusaciones contra Ortega



Según la semblanza del Presidente nicaragüense que publica el “Süddeutsche Zeitung”, en donde se menciona del corte de la cooperación, artículo titulado “De revolucionario a único señor”, “la frustración cambió completamente a Ortega durante sus años de oposición” al gobierno de Violeta Chamorro (1990-1996), y ahora “usa su cargo para beneficio propio”.



El artículo, que cita como fuente principal a Henning Scherf, ex alcalde de la ciudad de Bremen y participante en numerosos proyectos de asistencia en Nicaragua, presenta una desoladora perspectiva de la actual situación del país.



Según el texto, dos tercios de los nicaragüenses creen que el país está mal gobernado, y las familias dependen para subsistir casi exclusivamente de las remesas que les envían sus parientes que viven en el exterior.



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es “un caudillo autócrata de típico cuño latinoamericano” y “gobierna tan mal, que Alemania le ha quitado al país centroamericano la asistencia presupuestaria”, publicó el periódico alemán “Süddeutsche Zeitung”, según el diario Milenio de México.