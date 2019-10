INE en oficiosa alza de tarifa

Las tarifas del servicio de energía eléctrica de Unión Fenosa aumentarán a partir de mañana en 1.66 por ciento. Las autoridades califican de “tensa y delicada” esta situación, pues tiende a empeorar por una crisis en los precios nacionales de los combustibles, y otro problema advertido por la Compañía Esso Standard Oil, que suspenderá operaciones de su refinería a mediados de mayo próximo.



Ajuste oficioso de Castillo



Los directivos de Fenosa ayer revelaron que no han solicitado ningún incremento tarifario, pero usando por segunda vez una fórmula matemática hasta ahora desconocida por la población, la Dirección de Tarifas del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), anoche calculó que esta compañía necesita un ajuste de 1.66 por ciento, en las más de 30 tarifas que utiliza para cobrar la energía a sus clientes.



“Es que no hay necesidad de que lo pidan. Eso es parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación entre la gente del Gobierno y Unión Fenosa de España. Es un ajuste automático que se hace mediante esta fórmula, la que se aplica cuando los indicadores financieros del país sobrepasan los niveles permitidos, previstos”, dijo David Castillo Sánchez, presidente del Consejo de Dirección del INE.



“Se está hablando que es de más porcentaje, pero acabamos de terminar la reunión con la gente de Tarifas y ya es definitivo. El aumento es de 1.66 por ciento y se aplica a partir de mayo”, explicó Castillo minutos antes, al precisar que dicha alza entra en vigencia el propio Día Internacional de los Trabajadores.



Este ajuste mueve en ese porcentaje (1.66) los actuales precios de la energía eléctrica en nuestro país, que según la resolución INE-45-01-2008, Fenosa compra cada megavatio a las empresas generadores en un promedio de 138 dólares con 86 centavos, y luego lo vende a sus clientes en 201 dólares con 84 centavos.



19.26% en 6 meses



Es decir, que desde el primero de noviembre de 2007 hasta el primero de mayo de 2008, la tarifa de Fenosa registrará un aumento total de 19.26 por ciento en cuestión de seis meses, considerando los cinco ajustes de tarifas autorizados por el INE.



Castillo reveló que por problemas técnicos la producción de combustible de la refinería Esso ha bajado en los últimos dos meses en más del 20 por ciento, pero lo peor todavía está por venir, ya que suspenderá totalmente sus operaciones a mediados de mayo, para someterse a labores de mantenimiento en sus torres de destilación.



Precisó que para entonces, se espera contar con un cargamento de 150 mil barriles de producto refinado que llegará en un buque venezolano, con el fin de evitar desabastecimiento. “Todo es parte de un plan para evitar que el mercado sea afectado y que la refinería pueda completar sus trabajos”, señaló.



La refinería destila a diario un poco más de nueve mil barriles de todos los combustibles, pero, según Castillo, ahora sólo está entregando un poco más de siete mil, mientras el país demanda más de seis mil 960, lo que ha generado una caída en las reservas de la Esso, que según la Ley de Suministros de Hidrocarburos, los manda a garantizar suficiente combustible para cubrir la demanda durante 10 días.



Reservas para tres días



“Con este problema de la refinería, ahorita sólo hay reservas para tres días y ese es el problema de fondo, que estamos consumiendo lo que está produciendo y las reservas siguen bajando lentamente”, señaló el funcionario, al explicar la preocupación de algunas empresas generadoras de energía eléctrica.



Y es que César Zamora, Gerente General de la Empresa Energética Corinto (EEC), en horas de la mañana había considerado “más crítica la situación”, pues destacó que sus máquinas sólo tienen combustible para generar energía hasta mañana, y ahora están buscando el combustible fuera del país ya que la refinería Esso no les garantiza nada.



“Los niveles de la refinería están con niveles de reserva para solo un día y es mínimo lo que están garantizando. Por ejemplo, para Corinto no hay y existe necesidad para el viernes, y posiblemente estaremos quemando diesel”, apuntó Zamora, quien genera electricidad mediante fuel oil, un combustible más barato que el diesel.



Añadió que tendrán que administrar mejor el combustible que tienen, pero esperan que no haya un incremento en la demanda de electricidad en nuestro país, lo que anoche se confirmó, pues según el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), se estaba requiriendo hasta 511 megavatios en las horas de mayor consumo.



El titular del INE reconoció que, efectivamente, “hay poco búnker en el país por esta misma crisis, y lo preocupantes es que el precio antes estaba en 72 dólares (por barril) y ahora lo tenemos por 78”, agregó, al señalar que eso mismo está ocurriendo a nivel nacional con los demás derivados del petróleo.



Nuevos record en combustibles



En horas de la tarde, el INE publicó su informe oficial de precios de los combustibles de esta semana, donde se confirma lo que anunció EL NUEVO DIARIO en su edición del lunes pasado: el precio subió como nunca antes en la historia y ahora registra varios récords nacionales.



El litro de gasolina premium o súper subió 98 centavos. Estaba en un promedio de 23.08 córdobas y llegó hasta 24 córdobas con dos centavos, es decir, que el galón superó los 90 córdobas.



La gasolina regular subió 81 centavos. Estaba en 22.69 y alcanzó los 23 córdobas con 50 centavos, mientras el diesel subió 55 centavos, pues estaba en 22.61 y pasó a cotizarse en 23 córdobas con 16 centavos. La escasez de kerosén todavía no se resuelve pero el litro subió oficialmente en 34 centavos de córdoba.