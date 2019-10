Taxistas de la RAAS más decididos al paro

Bluefields / RAAS



Mientras unos 500 taxistas de Bluefields confirmaron que marcharán hoy por las calles de esa ciudad, en Managua, los transportistas organizados en la Coordinadora Nacional del Transporte, anunciaron que suspendían el plantón previsto para este miércoles frente a la Asamblea Nacional. En cambio, confirmaron que se reunirán con la Comisión de Transporte e Infraestructura del Parlamento para demandarles pongan en agenda de discusión el tema del congelamiento del combustible.



Andrés Lara, presidente de la Cámara de Transporte, explicó que decidieron suspender el plantón que tenían revisto, porque el Frente Nacional de los Trabajadores adelantó la fecha de celebración del Primero de Mayo para hoy 30 de abril. “No queremos confrontarnos ni caer en la provocación con nadie”, señaló Lara, quien aseguró que el adelanto de la celebración de los sandinistas es un plan para provocar roces con los transportistas.



“¿Dónde se ha visto que celebren el Día de los Trabajadores el 30 de abril?”, exclamó Lara, quien señaló que el gobierno pretende alargar un fin de semana para reducir la fuerza de la movilización de los transportistas.



Los empresarios del transporte tienen 15 días de estar amagando con la realización de un paro nacional de actividades para presionar al gobierno de Daniel Ortega a negociar el congelamiento del precio de combustible. El paro nacional ha sido pospuesto en varias ocasiones y esta vez la justificación es la celebración del Primero de Mayo.





En el Parlamento

El presidente de la Cámara de Transporte adelantó que en el encuentro que sostendrán hoy con los diputados miembros de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Asamblea Nacional plantearán un “escenario de posibilidades que muestren que si el presidente Ortega no quiere abrir un espacio de diálogo, que sea la Asamblea Nacional quien invite al presidente a discutir el tema del combustible y buscar salidas viables”.





Protesta en Bluefields

Unos 500 taxistas de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) realizarán una marca con sus vehículos por las calles de esta ciudad en demanda del congelamiento de los precios de los combustibles.



Javier Buitrago, dirigente de los taxistas de Bluefields, anunció que 300 taxis desfilarán por las calles de la ciudad a partir de las 09:00 de la mañana de hoy para demostrar la fortaleza de los transportistas que según él ya no soportan el alza continua de los precios del diesel y de la gasolina.



En tanto, Aquiles Montalván, presidente de una cooperativa de taxistas de Bluefields, dijo que también protestarán contra la alcaldía por el mal estado de las calles lo que disminuye la vida útil de los vehículos.





También en Corn Island

Mientras en Corn Island los transportistas se anticiparon a la marcha, y ayer martes estacionaron sus vehículos frente a los depósitos de combustible de Petronic, demandando precios accesibles para los carburantes.



El domingo pasado los taxistas de la Isla se reunieron con el Secretario de Desarrollo para la Costa Atlántica, Lumberto Campbell, quien reconoció los problemas que ocasiona el alto costo de los combustibles en Corn Island.



Según Elvis Downs, los taxistas de Corn Island también enfrentan otros problemas como la falta de cobertura de empresas aseguradoras que, según él, cobran cuotas, pero no resuelven a la hora de un accidente.