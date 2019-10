Coordinadora Civil se acerca a Gobernación

Representantes de la Coordinadora Civil se reunieron ayer con la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, a quien solicitaron abrir espacios de diálogos para trabajar en función de resolver algunas problemáticas de carácter social.



Sin embargo, la legalidad de la Coordinadora Civil para realizar algunas acciones en el país continúa siendo objeto de discusión, dado de que sus representantes insisten en que no necesitan de una personería jurídica para existir como asociación.



Mientras, el director de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, sostiene que como la Coordinadora Civil no está inscrita, todas sus actuaciones son ilegales.



“Nosotros aclaramos que somos personas, tanto naturales como jurídicas, que conformamos la Coordinadora Civil, y nos hicimos acompañar de la Federación de Organismos No Gubernamentales que tiene personería jurídica”, dijo Georgina Muñoz al salir de la reunión.



“Nuestra solicitud fue abrir un espacio de diálogo --al menos bimensual-- para poder plantear diferentes situaciones, problemáticas, demandas o propuestas que tenemos las organizaciones de la sociedad civil para poder llevar a un feliz término la Ley 147, que es la Ley de Organismos no Gubernamentales, y encontramos aperturas por parte de la ministra Ana Isabel”, agregó.



“Ella (Ana Isabel Morales) nos explicaba que hay una prioridad en ese sentido para resolver los casos de la RAAN, incluso hay una apertura para conformar y recibir una comisión de estos ciudadanos que están defendiendo sus derechos y están demandando la titulación de sus tierras. Nosotros también vamos a acompañar este tipo de esfuerzos”, indicó.



Igualmente conversaron sobre temas como salud y educación y violaciones a los derechos humanos, principalmente en contra de las mujeres, niños y niñas.



“Ver cómo podemos articular más con la Policía Nacional, los seguimientos, los procesos y ver cómo se castiga a los delincuentes que están quedando libres”, refirió. Por su parte, el otro enlace de la Coordinadora Civil, Mario Quintana, informó que también plantearon la posibilidad de que organismos de la sociedad civil puedan visitar los centros penitenciarios, donde se producen violaciones a los derechos humanos por las condiciones en la que viven los reos.