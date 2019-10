Una comunidad donde los especialistas dejaron de ser el centro de la información y las opiniones periféricas son aprovechadas para hacer del Internet un sitio participativo, heterogéneo y con apertura para integrar los conocimientos de todos, es el retrato más acertado sobre la Web participativa en las palabras del francés Francis Pisani, bloguero y columnista.



Pisani llegó a Nicaragua invitado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para brindar tres conferencias sobre Tecnologías de Información y Comunicación, TICs. El francés acaba de publicar con un colega, Dominique Piotet, un libro titulado “Cómo la Web cambia al mundo – La alquimia de las multitudes”, que trata sobre la cultura de participación en los nuevos medios y su impacto en distintos sectores económicos y sociales.



La primera conferencia con Pisani, quien publica columnas semanales en El País (España), la Reforma (México), El Universo (Ecuador) y varios medios de América Latina, tuvo lugar ayer en el Centro del Conocimiento para el Desarrollo del edificio de Ofiplaza, en Managua, donde abordó las dudas, temores y expectativas sobre el Internet, un espacio virtual que está cambiando la forma de comunicarse.



Hay que enseñar hacer buen uso del Internet



Los presentes en la conferencia, que en su mayoría fueron periodistas, personas que trabajan para Organizaciones No Gubernamentales, ONGs, e interesados en las TICs, proyectaron sus miedos sobre el “peligro” que implica para niños y jóvenes tener acceso a una compuerta que desparrama información negativa y positiva sin control.



Francis Pisani considera que de la misma manera que se le enseña a un niño a cruzar la calle donde hay peligro, así se les debe de enseñar hacer un buen uso del Internet. “Los padres deben acompañar a los hijos en el aprendizaje”, dijo Pisani.



Otra duda relacionado con el Internet fue qué tanto se debe confiar en la información que abunda en la Web. La respuesta del especialista fue que “no hay que confiar”, refiriéndose específicamente al portal “Wikipedia”, una enciclopedia gratis, libre y accesible.



Wikipedia es el ejemplo más concreto de la Web participativa (también llamada Web 2.0), donde el usuario tiene la oportunidad de aportar información de su conocimiento, para modificar o actualizar el contenido del sitio. Los riesgos de que alguien aporte datos falsos son posibles, pero la opinión de Pisani es que “siempre se debe buscar confirmación” como un buen investigador.



“La verdad está alejada de un click”



En Internet “la verdad está alejada de un click”, pero “la comunidad preserva la calidad porque Wikipedia está hecha por mucha gente” pendiente de su mantenimiento. Según Pisani, primero se cansa el usuario de distorsionar la información, pero siempre habrá alguien que se ocupe de reparar lo que fue cambiado.



El Internet permite integrar los conocimientos de todos. Francis Pisani explica que generalmente la opinión de los expertos está en el centro y en la periferia lo que hay es información que no se usa. “Internet integra esos conocimientos que están en la periferia”, dice Pisani.



El problema lo resolvemos todos



En un país en vías de desarrollo como Nicaragua, donde la mayoría no tiene acceso a Internet, la solución a la que invita Pisani para integrar a los que ni conocen las TICs, sería el esfuerzo de todos. “El cambio lo hacemos todos y (también) pasa por un cambio en el modelo de la educación”. Pisani considera que no hay esfuerzos suficientes en el campo de la educación, “no hay interés”, (además de que) la educación de ayer no sirve”. “Todos debemos enseñar a todos”, manifiesta Pisani.



“La pregunta ¿quién tiene que hacer el esfuerzo por cambiar las cosas? Hace pensar que la responsabilidad es de otro, cuando en realidad es un esfuerzo que debe incluirnos a todos”.



Pisani también habló sobre el desplazamiento de las viejas tecnologías por las nuevas, por lo que surgió la pregunta: ¿Los diarios impresos sobrevivirán al Internet? Pisani considera que no se puede hablar de “muerte” si no de una adaptación del medio y una frase contestó lo esencial: “no es el papel que importa si no la noticia”.