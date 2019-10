Alemania y Gran Bretaña retirarán ayuda a partir de 2009

La embajada de Alemania y el ministerio británico para el Desarrollo Internacional confirmaron el retiro de apoyo al presupuesto de Nicaragua a partir del próximo año, según un comunicado oficial.



La medida es parte de una política general de ambos países sobre las nuevas modalidades de cooperación que no tienen una relación particular con Nicaragua, según dijeron de forma separada ambas sedes diplomáticas.



La embajada británica a través de un comunicado divulgado este miércoles explicó que la cooperación en el 2008 en programas de desarrollo y apoyo al presupuesto nacional asciende a 8 millones de dólares, pero a partir del próximo año los fondos asignados al gobierno serán canalizados a través de la sociedad civil y otros donantes alternos.



La nueva modalidad de trabajo no requerirá una oficina en Nicaragua a partir del 2009, precisa la comunicación. La decisión obedece a que Nicaragua ha hecho progresos en la eliminación de la pobreza y pasará de ser un país de "bajo ingreso" a uno de ingreso medio, con base a una clasificación del Comité de Asistencia al Desarrollo de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE, menciona el comunicado.



El encargado de negocios de la embajada de Alemania, Gunter Sautter, declaró a la prensa que los miembros del Grupo se preparan para la reunión anual para evaluar en conjunto temas relacionados con los derechos humanos, la transparencia en el manejo del presupuesto, y derechos humanos e independencia del poder judicial.