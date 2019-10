“Puede ser que otros se vayan del FSLN”

Después de una entrevista con EL NUEVO DIARIO, personas interesadas, afirma el comandante Tomás Borge, han sacado de contexto parte de las declaraciones que hiciera sobre la Dirección Nacional del FSLN que condujo el país en la década de los años 80.



La entrevista presentada fue un resumen de lo que el comandante Borge manifestara sobre particularidades del comportamiento de la máxima estructura, y que por razones de espacio debió prescindirse de algunos de sus elementos.





Sobre lealtades

El embajador del Perú llamó a END para reafirmar que nunca puso en tela de duda la “lealtad de Daniel (Ortega) al FSLN”. Respecto al Presidente, recordó desde Lima sus palabras dichas en Managua: “Pueden ser (Daniel y Nicho) tan leales como yo, pero no más leales que yo”. Borge refiere desde el país andino que “confía plenamente en la lealtad histórica de Daniel Ortega al FSLN”.



A continuación, presentamos partes omitidas del texto original que por falta de espacio no se publicaron, en el punto referido a una entrevista que el alcalde Dionisio Marenco ofreciera al colega Eduardo Marenco, donde expresara que el parqueo de la Secretaría del FSLN en los primeros años estaba vacío. Y sólo el hoy Presidente y el ingeniero Marenco estaban ahí. “Pero además, no es correcta la apreciación que hizo mi amigo Dionisio Marenco que sólo él y Daniel se quedaron. Yo se lo dije a Daniel y a Nicho, que ni ellos dos juntos fueron más fieles al FSLN que yo”.



“No quiero decir que no fueron tan fieles, como yo, pero no fueron más que yo al FSLN. De tal modo que a mí no me gustó esta apreciación que refleja no sé qué intención de colocarse él y Daniel en un nivel supremo, mientras los demás estábamos no sé dónde, ocultos, clandestinos o vergonzantes. Yo nunca dejé un segundo de mi vida de ser fiel al FSLN, ni un minuto, y ni en el futuro. Puede ser que otros se vayan, no descarto, pero yo no me voy ir.