El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) pasó de África a Haití a mediados de la década de 1960 y de allí a Estados Unidos y el resto del mundo, según un estudio que publica hoy la revista Proceedings of the National Academy of Science.



Thomas Gilbert, un investigador de ecología y biología evolucionaria en la Universidad de Arizona, y científicos de Dinamarca y el Reino Unido, elaboraron un modelo del desplazamiento geográfico y el cronograma en la propagación del Grupo M, sutipo B, del VIH, la cepa dominante de ese virus afuera del África subsahariana.



Para su estudio los investigadores hicieron un análisis computarizado de las muestras de genes tomadas de los primeros pacientes a quienes se les identificó el VIH.



Los investigadores analizaron la sangre tomada de los cinco primeros pacientes a quienes se les diagnosticó el sida en Estados Unidos, y que fueron todos inmigrantes recientes de Haití, junto con muestras de otros 117 pacientes son sida B en diferentes partes del mundo.



Los virus haitianos formaron el tronco del árbol genético, según concluyeron los investigadores con un grado de certidumbre del 98,8 por ciento.



Tercer destino EEUU



La senda que recorrió esa cepa desde sus orígenes en África central se ha discutido mucho, pero los autores sugieren que la explicación más sencilla es que el virus entró primero a Haití probablemente en 1966, y luego en un "acontecimiento único" fue transmitido en Estados Unidos alrededor de 1969.



Los resultados de esta investigación indican que el VIH-1 circuló aproximadamente por unos 12 años en Estados Unidos antes de que se reconociera el sida en 1981.



"Haiti parece tener la epidemia de VIH/sida más antigua afuera del África subsahariana y la epidemia subtipo B genéticamente más diversa, lo cual podría presentar problemas para el diseño y prueba de una vacuna para el VIH-1", indicó el estudio.



"El surgimiento de la variante pandémica del subtipo B fue un punto importante en la historia del sida", agregaron los investigadores, "pero su propagación probablemente respondió a factores ecológicos más que de evolución".