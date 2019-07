“Es justo conocer flujo y control de ayuda venezolana”

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, expresó ayer a EL NUEVO DIARIO que son justos los reclamos de los nicaragüenses de querer conocer los flujos y destinos de los fondos de la cooperación venezolana, conocidos como “Fondos Alba”.



El vicemandatario reconoció además que él tampoco domina los detalles de esta cooperación, pero defendió lo que considera su mejor resultado, como es la ausencia de apagones. “Sin esta generosa ayuda estaríamos en las tinieblas”, afirmó.



Morales reaccionó ayer a las publicaciones de END sobre la reducción de los desembolsos de cooperación hacia Nicaragua y el congelamiento de US$ 120 millones de dólares de apoyo directo al Presupuesto General de la República de 2008.



El Grupo de Apoyo Presupuestario, presidido por la Unión Europea, confirmó a END que los US$ 120 millones de dólares serán desembolsados una vez que estudien el Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, formulado por el gobierno, y después que sostengan un diálogo sobre política macroeconómica, derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.



Donantes demandan información



Morales corroboró que algunos donantes han sido enfáticos en solicitar mayor información sobre los destinos de la ayuda que otorgan, y que ha habido cierta lentitud de parte del gobierno en la presentación de algunos programas, lo que ha incidido en los desembolsos de cooperación.



Sin embargo, afirmó que el presidente Daniel Ortega ya presentó a los donantes el PNDH, durante una reunión privada.



Morales también reconoció que algunos donantes han expresado que no han sido atendidos de la mejor manera de parte del gobierno, pero criticó a otros por injerencistas y por gastar el 70 por ciento de los flujos de cooperación en el subsidio de una elite internacional de burócratas, consultores y asesores que se dedican a hacer “refritos” de estudios.



Sin condicionalidades



El vicepresidente dijo que este gobierno prefiere al cooperante que no pone condiciones, como Japón, Taiwan y Venezuela. Sin embargo, Nicaragua ha endosado el voto a Japón para la caza de ballenas durante la administración anterior, el respaldo a Taipei para que tenga asiento en las Naciones Unidas, y algunos sectores critican lo que consideran un endoso de la política exterior nicaragüense a Venezuela.



“En todo caso, es el comandante Chávez el que se ha plegado al comandante Ortega y no al revés”, aseveró el Vicepresidente, al considerar que el presidente nicaragüense tiene más años en la esfera internacional.



Morales también señaló que los flujos de cooperación se han reducido desde los últimos tres años a causa de las nuevas prioridades europeas localizadas en África, sobre todo ante la avalancha de inmigración que intentan contener mediante este tipo de paliativo.



Dijo que hay una ola de xenofobia en Europa que los obliga a financiar programas para los más pobres y hambrientos en África, para detener la avalancha migratoria.



“Todo retiro es lamentable”



El Vicepresidente también reconoció que es lamentable cualquier retiro de cooperación hacia Nicaragua, como la confirmada por Gran Bretaña, la cual calificó de no tan generosa como la de otros países nórdicos.



El vicemandatario afirmó que prefiere al donante que no pone condiciones, en lugar del que exige el cumplimiento de una serie de compromisos. A este tipo de cooperante le parafraseó la expresión mexicana: “No me ayude, compadre”.



Morales citó el caso de España, que financia 45 millones de euros para la construcción de un complejo habitacional y un proyecto de reciclaje de basura en “La Chureca”, sin poner condicionalidades, a pesar de la tortuosa relación con la transnacional española Unión Fenosa.