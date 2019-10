Las mujeres gobiernan el mundo

La primera dama argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue elegida presidenta el domingo en la primera vuelta de la elección.



Ella será la primera presidenta electa de Argentina, pero no la primera en acceder a la jefatura del Estado. Isabel Perón, la tercera esposa del ex presidente Juan Domingo Perón, fue investida presidenta en 1974 a la muerte de su marido, cuando ella ya era vicepresidenta.



Esta es la lista de mujeres actualmente al poder en el mundo:



Las mujeres jefes de Estado:



India: Pratibha Patil fue elegida en julio de 2007 presidenta de India, siendo la primera mujer que ocupa tal cargo en ese país. El poder ejecutivo corresponde al primer ministro, pero el jefe del Estado tiene una cierta influencia en la formación de los gobiernos a nivel nacional y local.



Chile: Michelle Bachelet, electa en enero de 2006, tomó sus funciones en marzo del mismo año, convirtiéndose en la primera mujer elegida a la cabeza del Estado por sufragio universal en Chile y en Sudamérica.



Liberia: Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer elegida presidenta en Africa, prestó juramento en enero de 2006 para un mandato de seis años después de ganar las elecciones presidenciales de Liberia en noviembre de 2005.



Finlandia: Tarja Halonen fue elegida en febrero de 2000, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en la historia del país. Renovó su cargo en marzo de 2006.



Filipinas: en enero de 2001, la vicepresidenta Gloria Arroyo fue nombrada jefa de Estado en sustitución del presidente Joseph Estrada, destituido por corrupción. En 2004 fue reelegida.



Irlanda: Mary McAleese fue elegida en octubre de 1997 presidenta de la República, cargo en el que fue reelegida el 1 de octubre de 2004.



Además, la ministra suiza de Relaciones Exteriores, Micheline Calmy-Rey, fue elegida en diciembre de 2006 por el Parlamento federal presidenta de la Confederación Helvética para 2007.



Las mujeres jefes de Gobierno:



Alemania: Angela Merkel, elegida en noviembre de 2005 canciller, es la primera mujer en acceder a esa función en la historia del país.



Nueva Zelanda: Helen Clark sucedió, en diciembre de 1999, en el cargo de jefe de Gobierno a Jenny Shipley, primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro en ese país.



Corea del Sur: Han Myung-sook fue nombrada en marzo de 2006 primera ministra, por primera vez en la historia del país.



Mozambique: Luisa Diogo es primera ministra desde febrero de 2004.



En el pasado otras mujeres fueron jefas de Estado o de Gobierno, este es el detalle:



Jefas de Estado:



Argentina: Isabel Perón sucede al presidente Juan Domingo Perón, a quien acompañaba como vicepresidenta, tras la muerte de éste en julio de 1974. Fue derrocada por un golpe militar en marzo de 1976.



Bolivia: Lidia Gueiler fue designada presidenta interina en noviembre de 1979. Fue derrocada en julio de 1980.



Nicaragua: Violeta Chamorro fue presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1996.



Ecuador: Rosalía Arteaga fue nombrada el 9 de febrero de 1997 por el Congreso presidenta interina. Dimitó tres días después.



Panamá: Mireya Moscoso, viuda del caudillo populista Arnulfo Arias, fue presidenta desde 1999 hasta 2004.



Letonia: Vaira Vike Freiberga fue presidenta entre julio de 1999 y julio de 2007.



Islandia: Vigdis Finnbogadottir, presidenta desde 1980 hasta 1992 (dos mandatos).



Malta: Agatha Barbara fue presidenta de Malta entre 1982 y 1987.



Irlanda: Mary Robinson presidió la República entre 1988 y 1997.



Filipinas: Corazón Aquino ganó las elecciones en febrero de 1986 y gobernó durante seis años.

Sri Lanka: Chandrika Kumaratunga dirigió el país durante 11 años (1994-2005).

Indonesia: Megawati Sukarnoputri dirigió este país de mayoría musulmana (90% de la población) entre julio de 2001 y octubre de 2004.



Primeras ministras:



Sri Lanka: Sirimavo Bandaranaike fue la primera mujer en ocupar este cargo en el mundo. Lo hizo de 1960 a 1965, de 1970 a 1977 y de 1994 a 2000. A los 84 años dejó el puesto dos meses antes del término de su mandato a petición de su hija, la presidenta Chandrika Kumaratunga.



India: Indira Gandhi, gobernó India durante 11 años y dos meses, desde 1967 hasta su asesinato en 1984.



Israel: Golda Meir fue primera ministra desde 1969 hasta 1974.



Gran Bretaña: Margaret Thatcher, la "dama de hierro", fue la única mujer en ocupar el puesto en la historia del Reino Unido. Además, fue el gobierno británico de mayor duración en el siglo XX: 11 años y 209 días (mayo de 1979 a noviembre de 1990).



Portugal: Maria de Lurdes Pintasilgo fue primera ministra de julio a diciembre de 1979.



Sao Tomé y Príncipe: Maria do Carmo Silveira fue primera ministra de esta ex colonia portuguesa de junio de 2005 a abril de 2006.



Dominica: Eugenia Charles fue primera ministra entre 1980 y 1995 de uno de los estados más pequeños del mundo, la Isla de Dominica.



Antillas holandesas: Maria Liberia Peters dirigió entre 1984 y 1993 el gobierno de esta federación autónoma de seis islas del Caribe, vinculada a Holanda.



Noruega: Gro Harlem Brundtland se convirtió en 1981 en la primera mujer al frente de un gobierno noruego. Fue reelegida dos veces: en 1986 hasta 1989 y en 1990 hasta 1996.



Pakistán: Benazir Bhutto se convierte en 1988 en la primera mujer en la historia moderna en gobernar un país musulmán. Renuncia en 1990 y vuelve a ser primera ministra entre 1993 y 1996.



Francia: Edith Cresson ocupó el cargo de primera ministra por un breve lapso: 323 días (mayo de 1991 a abril de 1992).



Turquía: Tansu Ciller fue jefa de Gobierno entre 1993 y 1996, la primera vez en la historia de Turquía.



Bangladesh: Begum Jaleda Zia, viuda del presidente Ziaur Rahman, asesinado en 1981, fue primera ministra de este país de mayoría musulmana desde octubre de 2001 hasta octubre de 2006. En marzo de 1991 se había convertido ya en la primera mujer jefa de Gobierno en Bangladesh (1991-1996).



Entre los dos mandatos de Begum Jaleda Zia, Hasina Wajed fue primera ministra de Bangladesh de 1996 a 2001.



Senegal: Mame Madior Boye, jefa de Gobierno entre marzo de 2001 y noviembre de 2002.