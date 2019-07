Ofensa a miseria de niños de Tuma-La Dalia

Deplorables y lastimosas son las condiciones en que reciben clases más de un mil 300 niños de la comunidad San José de El Coyolar, en el Tuma-La Dalia.



Las limitaciones son extremas y casi rayan en lo increíble. La demanda de pupitres es del 50 por ciento en algunos casos, y hasta del ciento por ciento en otros. Los útiles escolares y uniformes son escasos, los maestros ya no usan la pizarra porque no les proporcionan tizas, y la mayoría de ellos compró sus cuadernos de registros.



Para rematar, la mochila escolar que supuestamente entrega el “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional” a los niños pobres, con uniformes, calcetines y zapatos, llegó vacía a esa comunidad, desconociéndose el destino del mencionado paquete.



La extrema miseria de estos estudiantes contrasta con el despilfarro de recursos que sin ninguna justificación realiza el “Gobierno de los Pobres” en propaganda del presidente Daniel Ortega, expresado en este caso en tres rótulos de impresionante tamaño que instaló el “Poder Ciudadano” en la zona norte y sur de la ciudad de Matagalpa.



En la comunidad existen 14 escuelas donde se imparten clases de primaria y secundaria, pero la mayoría no presta las condiciones mínimas para estudiar. La gente le calcula unos 15 mil dólares al valor de los rótulos del presidente Ortega, y no falta quien se pregunte cuántos problemas se pudieron resolver en las escuelas con ese dinero.