Frijoles a El Salvador

El gobierno de Nicaragua pondrá en práctica su intención de convertir al Estado en exportador de frijoles, al conocerse la noticia de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un préstamo de 6 millones de dólares para comprarle 125 mil quintales del grano a las autoridades gubernamentales nicaragüenses.



Los 6 millones de dólares le fueron aprobados al Ministerio de Agricultura salvadoreño a través de un decreto que especifica que será comprado al gobierno de Nicaragua a través de una compra directa y a un bajo precio.



El vicecanciller Manuel Coronel Kautz dijo recientemente que el frijol se debería de exportar a través de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (Enabás). Algunos productores y exportadores aseguraron que el titular del Ministerio Agropecuario y Forestal (Mag-For), Ariel Bucardo, les dijo que la exportación la harían los privados, pero según la información proveniente de El Salvador, la primera opción parece ser la que se utilizará para la venta del grano.



Compras directas al Estado

El decreto especial y transitorio aprobado por los parlamentarios salvadoreños dice claramente que se “faculta al Ministerio de Agricultura y Ganadería a efectuar compras directas de frijol al Estado de Nicaragua”.



El mismo agrega que la adquisición del contingente de frijol es emergente y excepcional, con el objeto de garantizar el abastecimiento a la población. “Lo que está sugiriendo Nicaragua es que sea una compra directa, que el Gobierno de El Salvador compre directamente al Gobierno de Nicaragua”, explicó Mario Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) a los medios de comunicación salvadoreños.



La operación comercial de gobierno a gobierno fue confirmada también por el presidente salvadoreño Antonio Saca, quien aseguró que “el gobierno de Nicaragua ofreció vendernos 6 millones de dólares en frijol, lo que equivale a 125,000 quintales. Haremos una compra de frijoles para la reserva que el país va a tener”.



Más barato que en Nicaragua

Según el monto aprobado y la cantidad de quintales que se entregarán por los 6 millones de dólares, significa que cada quintal se ofrecerá en 48 dólares, lo que equivale a unos 926 córdobas al tipo de cambio actual, mientras en los mercados capitalinos se oferta en mil 200 córdobas cada quintal a los consumidores.



Un exportador que prefirió no revelar su nombre, dijo que venderle frijol a El Salvador a ese precio significa que se está subsidiando una economía que es más desarrollada que la nicaragüense.



Consideró que el productor recibió un precio de entre 600 y 700 córdobas el quintal de ese frijol, para luego el gobierno venderlo a los salvadoreños a 926 córdobas.



Julio Gamero, diputado del partido salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pidió la dispensa de trámites para la importación del frijol nica y aseguró que “se garantiza el abastecimiento y precios bajos”, según los periódicos salvadoreños.



La decisión del gobierno contrasta con una serie de trabas que se estuvieron implementando a las exportaciones de varias empresas nicaragüenses, a las que se les retrasó las exportaciones por varios días, para evitar que saliera demasiado frijol al exterior.



Que gobierno no compita

Manuel Álvarez, Vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), dijo que el ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, ya desmintió que Enabás se vaya a dedicar a la exportación de granos y espera que el gobierno no se meta a competir.



Agregó que Enabás debe acopiar, almacenar y sacar a la calle el producto a un precio justo, para estabilizarlo. “Nosotros no creemos que el Estado se vaya a meter a comercializador, debe ser un estabilizador de precios y abrir el mercado a la oferta y la demanda sin desabastecer el país”, expresó.



Álvarez añadió que si en determinado momento se está yendo demasiado grano fuera del país, el gobierno debe abrir mecanismos para evitar que vuelvan los precios de 20 córdobas por libra, pero que se meta a comercializar no es conveniente.



Nicaragua exportó un poco más de 40 millones de dólares en frijol en el 2007, principalmente al mercado salvadoreño.



Las exportaciones de frijol han bajado de más de 20 mil toneladas de enero a marzo del 2007 a 15 mil toneladas en el mismo período del 2008, según el Centro de Trámite de las Exportaciones Cetrex.