Transportistas a paro nacional

Un paro nacional de transporte que incluye a taxis, mototaxis, microbuses interlocales, de transporte urbano colectivo, intramunicipal y hasta de carga, es lo que anunció la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) para mañana lunes, si el presidente Daniel Ortega no se “sienta a negociar” hoy con estos sectores para buscar una solución a la crisis, provocada por el incremento constante de los precios del combustible.



La advertencia la hizo este sábado Antonio Betanco, líder de la CNT, cuya organización aglutina a todo el sector transporte de Nicaragua en sus diferentes modalidades: taxis, mototaxis, buses interurbanos, urbanos, municipales, intramunicipales, interlocales y transporte de carga.



“No nos queda otro camino que decretar un paro de transporte nacional en toda sus modalidades a partir del día lunes a las cero horas en toda Nicaragua”, dijo Betanco en conferencia de prensa en las instalaciones de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses.





Gobierno no ha mostrado voluntad

Explicó que esa medida fue tomada en consenso con todos los miembros del sector transporte del país, debido a que el gobierno de Ortega no ha mostrado voluntad de negociar con ellos, para evitar el colapso de los transportistas nicaragüenses que están siendo “ahogados” por el alto costo del combustible.



“No entendemos por qué otras naciones de la región centroamericana tienen el combustible más barato que aquí en Nicaragua”, refirió Betanco, quien cuestionó el hecho de que Honduras, que tiene un “gobierno de derecha”, mantiene congelado el precio del galón de combustible a tres dólares con 13 centavos (60 córdobas con 13 centavos), mientras en Nicaragua, que tiene un “gobierno de izquierda”, el mismo ronda los cuatro dólares con 20 centavos (80 córdobas con 68 centavos).



Andrés Lara, Presidente de la Cámara Nicaragüense de Transporte, calculó que al menos 15 mil buses, 25 mil taxis, 3 mil mototaxis y más de cinco mil unidades de transporte de carga están listos para ser protagonistas del paro nacional que se llevará a efecto mañana, si el gobierno no los llama a negociar.





“Paro indefinido”, dicen transportistas

Agregó que se trata de un paro indefinido, con el propósito de que el gobierno busque congelar el precio del galón de diesel y gasolina en 40 córdobas con 50 centavos.



Lara reveló que el viernes pasado, en horas de la noche, un grupo de transportistas del Norte de nuestro país se reunió en la Secretaría del FSLN con el diputado Edwin Castro, con Francisco López, tesorero de ese partido y presidente de Petronic, y con Fernando Martínez, Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), con el propósito de ampliar una negociación, “pero la respuesta fue negativa”.



Esa fue la “gota que derramó el vaso”, debido a que “los espacios se cerraron prácticamente porque el gobierno se negó a negociar”, dijo Lara, quien mencionó que los transportistas no quieren aumentar la tarifa, “y tampoco los usuarios pueden pagar más porque ya es intolerable esta situación”.



END intentó corroborar las declaraciones de Lara, pero luego que nos identificamos y le consultamos sobre el paro anunciado al diputado Edwin Castro, éste dijo vía telefónica: “No sé nada de eso” y cortó abruptamente. Asimismo intentamos hablar con el tesorero del FSLN, pero no contestó su teléfono celular.





Transporte colectivo de Managua se unirá a paro

Rafael Quinto, dirigente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (Urecootraco), se “solidarizó” con el paro nacional anunciado, al explicar que más del 90 por ciento del transporte del país, que involucra a taxis, buses urbanos, interurbanos y el transporte de carga, está en “quiebra”.



“Es el cien por ciento del país que va (al paro). Managua va a ser solidario, y lo vamos a comenzar a ver el lunes (mañana)”, dijo Quinto. Además, aseguró que de 8 mil 500 autobuses que hay en el país, únicamente reciben los beneficios de los bajos costos del combustible y del subsidio 850 que circulan en la capital, por lo que dijo que hay cerca de 8 mil buses que “están seriamente perjudicados”.



“El presidente Ortega puede evitar el sacrificio de casi estos cinco millones de habitantes del país que van a estar perjudicados si se para la carga, los taxis, mototaxis, si se para el transporte del país”, enfatizó Quinto.



Mientras tanto, Lara insistió en hacerle “un llamado al presidente Ortega a que promueva un espacio de negociación, y quiero hacer un llamado al pueblo de Nicaragua para que sepan que ésta no es una acción contra ellos, sino que se trata de darle una salida integral”, culminó.