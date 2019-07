Brutal alza en arroz

Algunos comerciantes sólo están esperando la señal, pero otros, como Danilo Gutiérrez, de la distribuidora de granos básicos “San José”, del Mercado Oriental, ya realizaron el nuevo y brutal ajuste del precio del arroz para esta semana: un córdoba más caro por libra, en cada una de sus calidades.



“Ahorita, esta semana, subió 100 córdobas el quintal de arroz. Eso ocurrió de ayer (viernes) a hoy (sábado). Nos avisaron por teléfono a todas las distribuidoras, y eso nos dijeron, que el arroz subió 100 córdobas de un solo, por quintal. Eso significa que la libra ya aumentó un córdoba en todos sus tipos”, dijo Gutiérrez a EL NUEVO DIARIO.



Doña Petronila Avendaño, comerciante de abarrotes en ese mismo mercado, confirmó: “Ya nos dieron el aviso de que esta semana el arroz viene más caro”.



Rubén Martínez, vendedor de granos básicos en el Mercado de Mayoreo, también dijo estar enterado de este nuevo incremento.



“Lo que he escuchado de parte de los mismos vendedores, es que va a aumentar 100 córdobas a partir de este lunes el precio del quintal de arroz. Lo que pasa es que muchos comerciantes se protegen. Si oyen decir que el lunes va a subir el precio, desde antes le suben, porque cuando van a comprar nuevamente, ya no van a adquirir la cantidad de antes”, señaló.



“En el caso mío, que trabajo con empresas pequeñas, de boca de los mismos vendedores escuché decir que va a aumentar 100 córdobas el quintal por cada calidad”, comentó.



“Incluso, yo ha había hecho un pedido de arroz, y no me lo mandaron porque están esperando facturarme a partir del lunes a precio nuevo. Estaríamos hablando de que va a aumentar un ‘peso’ más por libra, en cada calidad. Sólo se espera confirmar, pero prácticamente cuando hay especulaciones de este tipo, al final se confirman”, dijo Martínez.



Según él, este aumento de 100 córdobas por quintal en el grano de arroz, es el más significativo en los últimos meses, ya que por lo general, la escalada no superaba los veinte córdobas por semana.



“En los últimos tiempos no había subido tanto como ahorita. Le subían entre diez y 20 córdobas al quintal en cada facturación semanal. Pero ya dijeron que son 100 córdobas a partir del lunes. Esto no se había visto antes”, afirmó.



Por otro lado, los comerciantes consultados aseguraron que el precio de los frijoles se mantiene. En los distintos puestos se podía encontrar la libra de frijoles rojos o negros, a un precio similar, entre los 11 y los 12 córdobas.



Sin embargo, señalaron que el maíz blanco podría ser el próximo producto básico en la escalada alcista.



Por su parte, Enrique Picado, miembro del Consejo Nacional del Movimiento Comunal Nicaragüense, pidió al gobierno y a los diputados de la Asamblea Nacional, la búsqueda del congelamiento del precio de los frijoles, el otro producto esencial en la dieta de los nicaragüenses.



“En los barrios la gente está preocupada porque el costo de la vida ha subido como la espuma. Hay una gran preocupación de que los frijoles suban de nuevo a los 20 ó 22 córdobas”, aseguró el líder comunal.



“Estamos haciendo un llamado al gobierno y a la Asamblea, para implementar los instrumentos legales que permitan la protección del consumo nacional de este producto”, dijo.



“Nuestro llamado es contener, congelar el precio de los frijoles en diez córdobas la libra, de tal manera que no volvamos a tener esa pesadilla que tuvimos hace un año, de comprar la libra en 22 córdobas”, insistió.



Picado dijo no estar en contra de la exportación de excedentes de granos básicos, siempre y cuando se garantice el consumo interno.



Y señaló que “es inconcebible que un país altamente productor de frijoles, los nicaragüenses tengamos que pagar esas cifras exageradas por el producto más popular en este país”