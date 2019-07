Prórroga a residencias en Costa Rica

03 Mayo 2008 |

Los nicaragüenses y otros extranjeros que se han beneficiado con la prorroga de la vigencia en sus cédulas de residencias en Costa Rica, deberán renovarlas a partir de mayo y de acuerdo al mes que se le vence.



Desde el año pasado la Dirección de Migración, vía decretos administrativos, venía revalidando automáticamente la vigencia de las cédulas por presentar problemas de logística en el cambio del documento.



Sin embargo, esta semana anunció que este lunes inicia el proceso de renovación, para lo cual los extranjeros deberán pedir cita a la línea telefónica 900-1234567, o acudir a las oficinas de Migración.



Para hacer efectiva la comunicación, los solicitantes deberán tener habilitado el acceso al número 900 en su servicio telefónico y pagar la llamada



220 mil nicas con residencia



Según cifras de Migración, más 220 mil nicaragüenses poseen residencia bajo el régimen de la amnistía, y otros por la vía ordinaria, por lo que el cambio será más evidente en este grupo de extranjeros.



La renovación se hará de forma ordenada y dependiendo del mes en que se le venció (no importa el año, sino el mes), ya que los documentos vencidos son válidos, explicó el director de Migración, Mario Zamora.



Hay que señalar que las únicas cédulas que se renovarán son las que se encuentran dentro de los decretos que les extendieron su vigencia al caducar su vigencia.



Por ejemplo, si se le vence en mayo (no importa el año, sino el decreto que le prorrogó vigencia), lo deben hacer este mes, si es en junio, lo deben hacer en junio, mientras si se le venció en febrero o abril, deberán renovar hasta febrero o abril del próximo año.



“Es importante la colaboración de los residentes en Costa Rica para el ordenamiento de este proceso, por lo que solamente se otorgará cita a los extranjeros cuyos documentos se vencen en el mes de mayo, los de junio en junio, y así sucesivamente, hasta completar nuestra meta de dotar a todos los residentes de un documento con altas medidas de seguridad”, explicó Zamora.



Para pedir cita por teléfono (900-1234567), se atenderá de lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m. Los sábados y domingos de 8 a.m. a 8 p.m. Mientras que en las oficinas de Migración se otorgarán de 8 a.m. a 12 m., pero sólo se atenderá a aquellas personas cuyo documento venza en el mes que transcurre.



