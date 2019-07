END Online

El mes de mayo trae nuevos retos para elnuevodiario.com.ni, ahora que ha establecido un convenio de cooperación informativa con Canal 11. El objetivo es intercambiar información y recursos multimedia para que ciberlectores y televidentes puedan ver noticias sobre temas culturales, económicos, sociales y turísticos, entre otros.



Los comentarios de los cibernautas llovieron en la web de EL NUEVO DIARIO, El Ni K, escribió: “Muy bien por END y Canal 11, y a como dice alguien por allí: ‘Los cibernautas salimos ganando’. Gracias a por tal decisión”.



Jurina, otra ciberlectora, comentó: “Felicidades a ambos medios, los ciberlectores salimos ganando. Son las alianzas constructivas las que se necesitan para brindar un mejor servicio a la población, ávida de información, con la credibilidad que los caracteriza. Salud y larga vida a esta alianza”. Otro comentarista, Vidal Ortega Bonilla, expresó que “su iniciativa es excelente. Que esta idea les sea de mucho beneficio a ambas instituciones”.



Orlando M. escribió: “Felicidades END y Canal 11, soy un nicaragüense en el extranjero y retomo las palabras del licenciado Francisco Chamorro, añoramos nuestra cultura, nuestra comida, nuestro orgullo propio como nicaragüenses, y ustedes son nuestro orgullo en los Estados Unidos.... sigan adelante y no se intimiden por las fuerzas negativas que seguramente saldrán criticándolos y tratando de opacarlos... somos fieles lectores y ahora televidentes de sus noticias, no nos defrauden, y adelante”.



Más visitas

Esta semana, la edición online de EL NUEVO DIARIO tuvo 399 mil 971 visitas, y las noticias más leídas fueron las referidas al “Monstruo de Austria”, donde se cuenta la historia de Josef Fritzl, de 73 años, quien confesó haber mantenido en cautiverio durante 24 años a su hija, Elizabeth, actualmente de 42, y a tres de los niños que procreó con ella.



La noticia más comentada fue la titulada “Cooperación se desploma”, en la que se explica el distanciamiento de la cooperación internacional hacia Nicaragua y la confirmación del retiro de la ayuda de varios países.



Fueron 48 los cibernautas que expresaron su preocupación ante la actitud del gobierno del presidente Ortega frente a la cooperación internacional. Algunos ven esto como una mala señal para el país, mientras que otros todavía tienen fe en el gobierno sandinista y en la capacidad de los nicaragüenses para salir adelante.



Los blogs

117 comentarios han enviado los ciberlectores al blog de la escritora Gioconda Belli, que bajo el título “Antiimperialismo sin ética y sin corazón” reflexiona sobre lo que es ser de izquierda y un antiimperialista. Los comentarios a favor y en contra han creado un verdadero debate entre los cibernautas que no cesan de participar.



En el Blog Ciudadano, esta semana Emila Personal comparte su artículo “Bin Laden vive en mi casa”, donde hace un recuento del fatídico 11 de septiembre cuando un atentado terrorista destruyó las torres gemelas.



Los ciberlectores pueden publicar sus artículos en elnuevodiario.com.ni a través del “Blog-Ciudadano”, sólo deben enviar su blog a ediciononline@elnuevodiario.com.ni.



Encuesta

246 fueron los participantes en la encuesta online “Frente a la crisis alimentaria ¿qué debería hacer el gobierno? El 84 por ciento opinó que debería incentivar la producción, el diez por ciento, que debe restringir las exportaciones, y el seis por ciento, que debe democratizar la distribución.



Esta semana lo invitamos a participar en el nuevo sondeo de opinión “¿Cree usted que la libertad de prensa en Nicaragua está mejor, igual o ha empeorado? Le recordamos que sus comentarios e inquietudes serán publicados, siempre y cuando se respete la integridad y diversidad de opinión de los demás.