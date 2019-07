Arriba búnker para “respiro energético”

César Zamora, Gerente General de la Empresa Energética Corinto (EEC), confirmó el arribo de un buque con 89 mil barriles de búnker a puerto Corinto, ayer, procedente de Ecuador, el cual será utilizado para garantizar el combustible para la generación eléctrica de varias plantas estatales y privadas.



Zamora explicó que de ese cargamento, 54 mil barriles fueron contratados por la EEC a la empresa petrolera Glencore, la que realizó las gestiones para traer ese combustible de Ecuador, cuyo costo asciende a 4 millones 300 mil dólares, es decir, que cada barril de búnker, puesto en Nicaragua, tiene un costo de 79 dólares con 62 centavos.



Los restantes de 33 mil barriles también fueron contratados a Glencore por la estatal empresa Petróleos de Nicaragua S.A. (Petronic), y cuyo búnker será destinado para las máquinas estatales administradas por la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), según declaró en días anteriores Lorena Lanzas, Viceministra de Energía y Minas.





Petronic compra búnker a Ecuador

Los 33 mil barriles de búnker ecuatoriano fueron transportados a las plantas estatales, cuyo costo total asciende a 2 millones 786 mil 700 dólares.



Con ese cargamento, tanto Zamora como Lanzas aseguraron que la posibilidad que se produzcan apagones por falta de combustible en las máquinas de generación queda disipada, pero, además, la viceministra indicó que ese combustible también sería utilizado para la entrada en funcionamiento de las plantas Hyundai, las cuales estarán en disponibilidad de generar 40 megavatios a base de búnker a inicios de esta semana.



Lanza también anunció que a mediados de esta semana se espera un nuevo cargamento de 100 mil barriles de búnker. Sin embargo, no precisó su procedencia, al explicar que no es de su competencia, debido a que el que hace las transacciones es Petronic.



END intentó conocer detalles del cargamento anunciado por Lanzas, pero Francisco López, Tesorero del FSLN y Presidente de Petronic, no respondió a nuestras llamadas. Hasta el momento nadie ha explicado por qué Petronic compra búnker ecuatoriano, cuando existe un acuerdo con Albanisa de comprar combustible venezolano.



El búnker importado permitirá suplir un déficit de producción de ese producto, debido a que la única refinería en Nicaragua, que le pertenece a la firma Esso Standard Oil, ha tenido problemas en una de una de sus torres de destilación.