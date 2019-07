"Hay que dialogar"

El Arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes advirtió que el paro del transporte previsto para este lunes no solo va a desestabilizar la economía del país "sino que a toda la ciudadanía porque más del 80 % de la población utiliza el

transporte público".



El prelado reaccionó este domingo ante los periodistas después de oficiar la misa dominical en la Catedral Metropolitana de Managua donde aseguró que las afectaciones a la ciudadanía no solo serán en Managua, sino que en los departamentos del país.



Siempre que se dan estos paros en el transporte eso se convierte en un caos para la población porque la gente para poder llegar a sus trabajos tendrán nuevamente que apiñarse en unas camionetitas donde van exponiendo sus vidas, dijo el prelado.



Brenes dijo que ojalá se sienten a negociar la gente del gobierno y los transportistas y "que este paro del transporte no se produzca, porque esto va a traer muchos conflictos".



El Arzobispo llamó la atención que desgraciadamente "nos sentamos a platicar cuando las cosas ya están estallando", por lo que exhortó a aquellos que tienen en sus manos la solución de este conflicto que ojalá se puedan sentar para platicar y "la historia nos dice que nosotros siempre hemos llegado al diálogo para solucionar nuestros problemas".



Alza en los granos básicos

El prelado también llamó la atención sobre los vertiginosos aumentos de precios en los alimentos básicos y citó el caso específico del arroz del que a partir de hoy lunes el quintal cuesta cien córdobas más.



Brenes dijo que en esto "el gobierno tiene una gran responsabilidad en vista de que en primer lugar tiene que incentivar la producción y por eso le dije un día de estos a unos periodistas, no seamos oscuridad de la casa y candil de la calle, porque a veces se está hablando de exportar nuestros productos como el arroz y los frijoles a otros países y desgraciadamente de esos países nos regresan esos mismos productos pero ya embolsados".



"Leí en los diarios que hoy aumenta el precio del arroz, pero no se dice que los salarios de los nicaragüenses van aumentar el lunes, por lo que el salario sigue igual y por otro lado es bien lamentable que a se estén cerrando puestos de trabajo", finalizó el arzobispo de Managua.