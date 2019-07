Arzobispo exhorta a negociar

El Arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, advirtió ayer que el paro del transporte no sólo desestabilizará la economía del país “sino que afectará a la ciudadanía, porque más del 80% de la población utiliza el transporte público”.



El prelado reaccionó ayer después de oficiar la misa dominical en la Catedral Metropolitana de Managua, donde aseguró que las afectaciones a la ciudadanía no sólo serán en Managua, sino que en los departamentos del país.



Estos paros siempre se convierten en un caos para la población, porque la gente para poder llegar a sus trabajos tendrá nuevamente que apiñarse en unas camionetitas donde van exponiendo sus vidas, dijo el prelado.



Brenes expresó que ojalá se sienten a negociar la gente del gobierno y los transportistas, y “que este paro del transporte no se produzca, porque traerá muchos conflictos”.



El Arzobispo señaló que, desgraciadamente, “nos sentamos a platicar cuando las cosas ya están estallando, por lo que exhortó a aquellos que tienen en sus manos la solución de este conflicto, a que se puedan sentar para platicar, y la historia nos dice que nosotros siempre hemos llegado al diálogo para solucionar nuestros problemas”.





Incremento de precios en alimentos

El prelado también llamó la atención sobre los vertiginosos aumentos de precio en los alimentos básicos, y citó el caso específico del arroz, el quintal del cual, a partir de hoy lunes, cuesta cien córdobas más.



Brenes dijo que en esto “el gobierno tiene una gran responsabilidad, porque, en primer lugar, tiene que incentivar la producción, y por eso no hay que ser oscuridad de la casa y candil de la calle, ya que a veces se está hablando de exportar nuestros productos como el arroz y los frijoles, y desgraciadamente de esos países nos regresan esos mismos productos, pero ya embolsados y encarecidos.



“Leí en los diarios que el lunes aumenta el precio del arroz, pero no se dice que los salarios de los nicaragüenses van a aumentar el lunes, por lo que el salario sigue igual, y por otro lado es bien lamentable que a se estén cerrando puestos de trabajos”, dijo.





Demanda a los empresarios

El prelado demandó a la iniciativa privada y al gobierno a “promover puestos de trabajo y no cancelarlos”, al tiempo que aseguró: “Pienso que la paz y reconciliación no es un asunto exclusivo del gobierno, pienso que esto es de todos de una u otra forma”.



“Estamos oyendo muchos tambores de guerra, pero yo quisiera que esos tambores de guerra se aplaquen, y, por otro, hay que bajarle el tono al lenguaje que se está usando, porque esto tensiona al país”, dijo el prelado, en alusión al discurso del presidente Daniel Ortega la noche del 30 de abril, en la anticipada celebración del Día Internacional de los Trabajadores.



El prelado también reaccionó con tono de preocupación sobre el retiro de la ayuda de los gobiernos de Alemania e Inglaterra, y dijo que “ojalá en esto el ministro de Hacienda y Crédito Público y el de Economía traten de ver qué es lo que está pasando y entren en diálogo con esos países, porque si esa ayuda no viene, va a ser más calamitoso para todos”.





Mensaje del Papa a los periodistas

Brenes informó que el papa Benedicto XVI envió un mensaje a los periodistas del mundo, debido a que ayer la Iglesia Católica del mundo celebró la Jornada de la Comunicación Social.



Dijo que Papa en su mensaje felicita todas las técnicas que se están produciendo en la información. “El Santo Padre decía qué interesante sería que así como tenemos una bioética, tengamos una infoética, en la cual verdaderamente toda la grandeza de los medios de comunicación nos ayuden a la sociedad en el desarrollo y en la prosperidad, y a ser constructores de la unidad y de la paz”.



La Unesco ha desarrollado congresos sobre la Infoética con la finalidad de estimular la reflexión y el debate sobre los aspectos éticos, jurídicos y de la sociedad de la información, reuniendo para ello a participantes del mayor número de países posible y representativos de entornos educativos, científicos, culturales y sociales igualmente variados.