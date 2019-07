El Bluefields se impone pacto, pero en Bilwi dejan fuera al PLC

Bluefields y Bilwi



De forma simultánea, los consejos regionales de las regiones caribeñas eligieron ayer dos nuevas Juntas Directivas y coordinadores de gobierno que regirán los destinos de ambas regiones durante los próximos dos años.



En la RAAS, la sesión inició con dos posiciones contrapuestas: una negociación entre las bancadas del PLC y del movimiento “Vamos con Eduardo”, que propugnaba por una Junta Directiva conformada por ambas agrupaciones sin dejarle espacios al FSLN, porque esos partidos acaparan todos los espacios en la RAAN, y también promovían mantener en su cargo al coordinador de gobierno Pablo Avendaño.



Simultáneamente, las bancadas del FSLN, Yatama y Coast Power, negociaban con el PLC la conformación de una Junta Directiva pluralista y la revocación del coordinador de gobierno.



Al final se impuso la segunda opción, y como presidenta de la Junta Directiva fue ratificada Lourdes Aguilar, del PLC; Olga Smith, del movimiento “Vamos con Eduardo”, fue electa como primera vicepresidenta; Alberto Flores, del PLC, ocupará el cargo de segundo vicepresidente; Glenford Abraham, del PLC, continuará como primer secretario; el jefe de bancada del FSLN, César Quinto, fungirá como segundo secretario; Inés Thomas, del PLC, será la primera vocal, y Carlos Rojas, de Yatama, fue designado como segundo vocal.





Desbandada

Esta elección provocó la reacción airada del diputado Francisco Jarquín, del movimiento “Vamos con Eduardo”, quien dijo que una vez más el PLC les dio la puñalada y ratificó su pacto con el FSLN.



Sin embargo, el divulgador del PLC, Leonel Teller, rechazó esos señalamientos. “Yo no me voy a pronunciar en contra de ningún liberal, pero fueron cinco concejales del movimiento ‘Vamos con Eduardo’, incluyendo su candidata a alcaldesa por Corn Island, Enna Moses, quienes inclinaron la balanza a favor de los candidatos del FSLN”, indicó.



Por su parte, el diputado de Yatama, Brooklin Rivera, aplaudió que se hayan abierto los espacios en el Consejo de la RAAS y pronosticó un resquebrajamiento del bloque liberal.



Yadira Flores, jefa de bancada del PLC, fue electa Coordinadora de Gobierno en sustitución de Pablo Avendaño, de quien se decía permanecería en el cargo.



Cuando le preguntaron si temía una represalia de parte del doctor Alemán, respondió: “No he dejado de ser liberal, pero esta elección era de los costeños y para los costeños; creo que todos salimos ganando”, concluyó, mientras era ovacionada por la multitud.





Se impuso Voluntad Partidaria en la RAAN

En Bilwi, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista abandonó la sala de sesiones después de que la alianza del Frente Sandinista y Yatama llegó con sus propuestas ya cocinadas, sin dar espacio a los liberales.



La sesión, que inicialmente fue presidida por la parlamentaria costeña del Partido Liberal, Alba Rivera, como la persona de mayor edad, y Jimmy Mendoza, como el miembro más joven del Consejo, fue interrumpida cuando el Frente Sandinista y sus aliados de Yatama les negaron un puesto en la Junta Directiva.



El jefe de bancada del PLC, Jimmy Mendoza, señaló que “todo lo actuado en esta sesión es ilegal, la Constitución y la Ley 28 son claras: en la Junta Directiva debe existir la pluralidad política y étnica, deben darnos por lo menos dos espacios al Partido Liberal dentro de la Junta Directiva”, insistió.



Anunció que en los próximos días interpondrán un recurso de inconstitucionalidad por la clara violación a los reglamentos que rigen el funcionamiento del Consejo Regional.





Confirmada Junta Directiva

Al final, la Junta Directiva quedó de la siguiente manera: Carlos Alemán Cunningham, Presidente; Sergio Norori, Primer Vicepresidente; Eduardo Romero, Segundo Vicepresidente; Salvador Fermi, Secretario del Consejo; el concejal sandinista Alner Cox, Segundo Secretario; Marisol Carlson, Primera Vocal de la Junta, y el mayangna Aricio Genaro, Segundo Vocal.