La Secretaria General del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Gioconda Alvarado, dijo ayer que el paro anunciado por los transportistas es “político”, señalando como principal interesado al presidente de la Urecootraco, Rafael Quinto, quien nada tiene que ver con el transporte interurbano.



“El paro es político, ellos andan buscándole tres pies al gato, buscando un beneficio personal como en tiempos de los gobiernos neoliberales, porque esta situación del combustible es una crisis internacional y lo mismo están pasando los otros países Centroamericano”, expresó.



Alvarado explicó que el Gobierno propuso a los transportistas venderles combustible a precio de distribuidor a través de Petronic, pero la propuesta fue rechazada.



“Les vamos a dar el precio de combustible 30 centavos dólar menos, por ejemplo el diesel está a 4.20, se daría a 3.90. Van a recibir para sus unidades de transporte a precio de distribuidor, o sea sin las utilidades de los dueños de gasolinera”, indicó.



Propuestas del gobierno



También se les ofreció financiamiento para insumos del transporte, por ejemplo llantas. “Además del beneficio de los 30 centavos dólar, vamos a financiarles suministro de llantas, baterías y lubricantes. Serán financiadas a precios módicos”, agregó.



Estas propuestas fueron planteadas durante una reunión con sostuvieron con los transportistas el pasado viernes, la cual tuvo lugar en la Secretaría de Frente Sandinista, en la que estuvieron presentes los ministro de Transporte e Infraestructura, Hacienda y Crédito Público, Pablo Fernando Martínez y Alberto Guevara, respectivamente; el Director Ejecutivo de Petronic, Francisco López, y el diputado Edwin Castro.



“Además, si una cooperativa tiene deuda por la compra de una unidad y se la está financiando un banco determinado, estamos dispuestos a comprar esa deuda y darles intereses menores a los que les están cobrando”, refirió.



Según Giocconda Alvarado, ya llegaron a acuerdos con algunas cooperativas que no apoyan el paro. “Las cooperativas de Diriamba ya tienen un local, y a partir de mañana (hoy) ya les va llegar la primera pipa, que va ser con financiamiento, como un crédito revolvente, van a pagar hasta la segunda entrega de combustible y esto les ayuda enormemente”, aseguró.



Taxis competencia de alcaldías



Sin embargo, estos beneficios sólo serán para los transportistas interurbanos, pues el sector taxis es competencia de las alcaldías.



Sobre el transporte de carga, Alvarado manifestó que la próxima semana sostendrán algunas reuniones con los generadores de carga para buscar alguna solución.



Alvarado señaló que los transportistas tienen derecho a protestar, pero no a interferir en el trabajo de los que quieren prestar el servicio. “Ellos pueden parar sus unidades sin afectar el servicio. Si hay un conflicto inmediatamente la Policía tiene que intervenir”.



Por su parte, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) dijeron que ninguna cooperativa adscrita a esta organización ha firmado acuerdos con el Gobierno.



Antonio Betanco, líder de la CNT, reconoció que esa propuesta la hizo el Gobierno, pero “no es por escrito, no es oficial, no es seguro, y además esos 30 centavos de dólar por galón equivaldría a más o menos a seis córdobas y no se gana nada al respecto”.



Gobierno habló “con algunos”



Agregó que tienen información de que el gobierno ha llamado algunos transportistas sandinistas, a quienes evitó precisar, para hacerles esa propuesta. Sin embargo, dijo que no todos los transportistas son sandinistas, y “desde ese punto de vista cualquier solución tiene que ser integral”, añadió.



“Yo sé que hubo una reunión con una parte del sector de taxis en Chinandega, en la Secretaría del Frente Sandinista, pero sé que no han firmado nada, y según lo que me decían, la propuesta que les hicieron es reducir el precio del galón de combustible 30 centavos (de dólar) y la gente no lo aceptó y se salió de la reunión”, sostuvo Andrés Lara, Presidente de la Cámara Nicaragüense de Transporte.



Roberto Delgadillo, Presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, cuya organización aglutina a unos siete mil afiliados de transporte de carga a nivel nacional, expresó que hasta el momento siguen esperando un llamado del gabinete, debido a que el ministro de Transporte, Pablo Fernando Martínez, ha demostrado incapacidad para negociar con los transportistas.