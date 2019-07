Descartan arreglo con los transportistas

El ministro de Transporte, Pablo Fernando Martínez, descartó llegar a un arreglo que finalice el paro nacional de transporte que amaneció hoy en el Pacífico del país y más bien llamó a los transportistas a que se sumen a los acuerdo que se firmaron la semana pasada.



En esos acuerdo, que sólo firmó un sector de ese gremio, el Gobierno propuso venderles combustible a precio de distribuidor a través de Petronic. El ministro de transporte dijo que no hay posibilidad de congelar el precio de los combustibles, que es lo que quieren los huelguistas.



Los transportistas rechazan cualquier acuerdo con el Gobierno que incluya un descuento de 30 centavos dólar por la compra del galón de diesel o de gasolina, además de otros beneficios como la compra de llantas a precios favorables, es decir, que cualquier sector de transporte que esté adscrito a la Coordinadora Nacional de Transporte, CNT, no ha logrado ningún acuerdo



Pablo Martínez expresó que ellos tienen la libertad de protestar, pero sin afectar la seguridad de los ciudadana. “El que quiera protestar que detenga su unidad y que no trabaje, pero que no obstaculice la pasada”. Agregó que los que deberían protestar son los usuarios.



En el paro que inició hoy, no están participando el 100 por ciento de las unidades del sector transporte, pero el número de huelguistas es considerable. En algunos sectores como la Subasta, ubicada en el kilómetro ocho de la carretera norte, hay taxistas que están obligando a otros a que se sumen al paro, les quitan las torres y rayan sus vehículos para presionarlos.